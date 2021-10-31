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Flamengo informa que Rodrigo Caio se reapresentou melhor e deu início ao tratamento no joelho direito

O zagueiro, vale lembrar, sentiu dores no local durante o aquecimento no gramado do Maracanã e, assim, foi desfalque de última hora na partida contra o Atlético-MG...

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 11:30

LanceNet

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Publicado em 

31 out 2021 às 11:30
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Na manhã deste domingo, o Flamengo informou que Rodrigo Caio se apresentou melhor das dores que sentiu no joelho direito. O zagueiro, vale lembrar, sentiu dores no local durante o aquecimento no gramado do Maracanã e, assim, foi desfalque de última hora na partida contra o Atlético-MG.> Gabi manda mensagem para a torcida do Flamengo após vitóriaDe acordo com a assessoria de imprensa do Rubro-Negro, o defensor já realizou fortalecimento e iniciou o tratamento no joelho direito. Por outro lado, o clube não informou o prazo de recuperação.
Vale lembrar que o defensor já passou por problemas físicos recentemente. Na última vez, Rodrigo Caio ficou de fora de 11 jogos do Fla - entre os dias 29 de julho e 12 de setembro. Após uma série de lesões, o zagueiro realizou um trabalho de reequilíbrio biomecânico e muscular.
Ainda na luta pelo tricampeonato, o Flamengo já volta a campo na próxima terça-feira contra o Athletico-PR na Arena da Baixada, às 16h. O confronto é válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

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