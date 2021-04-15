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futebol

Flamengo informa que Arrascaeta está fora do clássico contra o Vasco

Jogador reclamou de dores no tornozelo direito após a vitória na Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras, no último domingo...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 15:00

LanceNet

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Publicado em 

15 abr 2021 às 15:00
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Na tarde desta quinta-feira, o Flamengo informou que o uruguaio De Arrascaeta está fora do clássico com o Vasco, nesta noite, às 19h, no Maracanã. Em nota, o clube afirma que o meia deixou a final da Supercopa do Brasil, no último domingo, reclamando de dores no tornozelo direito. Durante a reapresentação de terça-feira, foi reavaliado, iniciou tratamento, sendo necessária a realização de um exame de imagem.
+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021
O procedimento, na última quarta-feira, detectou uma entorse no local. O atleta segue em tratamento no Ninho do Urubu e foi retirado da lista de relacionados para a partida, válida pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. O Fla, vale lembrar, já garantiu a classificação às semifinais de forma antecipada.
De acordo com informações do "ge", pode haver mais um motivo para a ausência de Arrascaeta. O jogador e seu empresário, Daniel Fonseca, cobram um posicionamento do Flamengo sobre o que consideram um não cumprimento de acordo para renovação com compra de parte dos direitos econômicos que pertencem ao Defensor Sporting, do Uruguai.

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