Flamengo informa que Arrascaeta está fora do clássico contra o Vasco

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Na tarde desta quinta-feira, o Flamengo informou que o uruguaio De Arrascaeta está fora do clássico com o Vasco, nesta noite, às 19h, no Maracanã. Em nota, o clube afirma que o meia deixou a final da Supercopa do Brasil, no último domingo, reclamando de dores no tornozelo direito. Durante a reapresentação de terça-feira, foi reavaliado, iniciou tratamento, sendo necessária a realização de um exame de imagem.

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O procedimento, na última quarta-feira, detectou uma entorse no local. O atleta segue em tratamento no Ninho do Urubu e foi retirado da lista de relacionados para a partida, válida pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. O Fla, vale lembrar, já garantiu a classificação às semifinais de forma antecipada.