Flamengo informa nova possibilidade na compra de ingressos para a Libertadores e setores esgotados

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Após ter a sequência de oito vitórias consecutivas interrompida com uma goleada no Brasileiro, o Flamengo, agora, vira a chave para o mata-mata na Libertadores. Enquanto os jogadores estão prestes a iniciar a preparação para o jogo de ida das quartas de final contra o Olimpia, a ser realizado em Assunção, nesta quarta-feira, às 19h15, o clube atualiza as informações sobre a venda de ingressos para o duelo da volta, a ocorrer no dia 18, em Brasília.Via assessoria de imprensa, o Flamengo destacou os seguintes tópicos:

- Agora, os sócios-torcedores podem comprar até um ingresso extra, além do permitido pelo seu plano, para a partida.

- Os setores Leste Inferior e Oeste Inferior estão esgotados.

- Hoje é o último dia (até às 18h) para os sócios com Pacote Maracanã 2020 resgatarem um ingresso gratuito para a partida. Saiba mais aqui.

Cabe destacar que os valores dos ingressos variam entre R$ 140 e R$ 500, com prioridades e descontos para os sócios. Para efetuar a compra do ingresso, o torcedor deverá ter tomado as duas doses de uma das vacinas disponíveis e aprovadas em território nacional, ou a dose única, nos casos indicados pelo fabricante, até o dia 03/08/2021, ou deverá apresentar resultado negativo do exame RT-PCR, realizado a partir das 19h15 do dia 15.

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Em tempo: o Mané Garrincha está com 30% da capacidade total liberada.

Confira os horários das vendas e os valores dos ingressos da partida:

HORÁRIOS DE VENDAS:

05/08, 09h00 - Pacote Maracanã*05/08, 11h00 - Maior do Mundo / +Paixão / Paixão05/08, 13h00 - Mais Querido / +Amor05/08, 15h00 - Sempre Contigo / Amor / +Raça05/08, 17h00 - Jogamos Juntos / Raça05/08, 19h00 - Onde Estiver06/08, 10h00 - Nação Jr. e Público Geral Online09/08, 18h00 - Encerramento do resgate do Pacote Maracanã18/08, 12h00 - Encerramento das vendas

VALORES POR SETOR:

Norte InferiorSócios-torcedores: R$200,00Público-geral: R$400,00 (R$200,00 a meia)

Sul InferiorSócios-torcedores: R$200,00Público-geral: R$400,00 (R$200,00 a meia)

Leste Inferior (ESGOTADO)Sócios-torcedores: R$250,00Público-geral: R$500,00 (R$250,00 a meia)

Oeste Inferior (ESGOTADO)Sócios-torcedores: R$250,00Público-geral: R$500,00 (R$250,00 a meia)

Norte SuperiorSócios-torcedores: R$140,00Público-geral: R$280,00 (R$140,00 a meia)

Sul SuperiorSócios-torcedores: R$140,00Público-geral: R$280,00 (R$140,00 a meia)

Leste SuperiorSócios-torcedores: R$140,00Público-geral: R$280,00 (R$140,00 a meia)