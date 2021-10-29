Flamengo informa lesões de Diego e Filipe Luís; jogadores iniciam tratamento no CT

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo tem duas baixas confirmadas para a partida deste sábado contra o Atlético-MG, às 19h, no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque exames constataram lesões no meio-campista Diego e no lateral-esquerdo Filipe Luís.> Jorge Jesus admite que ficou tocado com canto da torcida do FlamengoNo jogo de quarta-feira, contra o Athletico-PR, Diego Ribas sentiu dores no reto femoral da coxa direita. Já Filipe Luís, também contra o Furacão, sentiu dores na panturrilha esquerda. O clube informou que a dupla já deu início ao tratamento no CT.

Durante a partida em questão, Diego quase foi substituído ainda no primeiro tempo por Thiago Maia. Entretanto, ele conseguiu ficar em campo e foi sacado no intervalo. Já Filipe Luís deu lugar a Ramon durante a etapa final.

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