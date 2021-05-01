Flamengo informa lesão de Gerson na coxa esquerda; volante já está em tratamento

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Faltando poucas horas para o jogo de ida das semifinais do Carioca, contra o Volta Redonda, uma notícia ruim chegou ao torcedor Rubro-Negro: após exame, foi constatada uma lesão na posterior da coxa esquerda de Gerson. Segundo publicação nas redes sociais do Flamengo, o volante já iniciou o tratamento. Vale lembrar que o clube não costuma a divulgar prazos para retorno de atletas lesionados.

> Veja as datas das semifinais do Carioca Gerson já havia ficado de fora da relação para a partida contra o Volta Redonda, após alegar dores no local. Agora lesionado, o jogador se juntará a Thiago Maia e Rodrigo Caio no departamento médico. Vale lembrar que o volante se recupera de uma cirurgia no joelho, enquanto o zagueiro também está em transição após uma fibrose na coxa direita.