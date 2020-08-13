Flamengo iguala marca de 23 anos atrás com nova derrota no Brasileiro

A derrota vexatória do Flamengo para o Atlético-GO por 3 a 0, na última quarta-feira, trouxe na memória do rubro-negro o Brasileirão de 23 anos atrás. Desde 1997 que a equipe da Gávea não perdia os dois primeiros jogos da competição. Os Atléticos (mineiro e goiano) foram os algozes da atual temporada.Em 97, o Flamengo era comandado por Sebastião Rocha e tinha em seu plantel nomes como Júnior Baiano e Iranildo. Na ocasião, o Rubro-negro estreou na competição nacional sendo derrotado no Maracanã pelo Santos por 3 a 2. Na partida seguinte, o resultado negativo veio na Fonte Nova, onde o Bahia levou a melhor por 1 a 0.