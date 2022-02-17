Flamengo homenageia Adriano por aniversário de 40 anos: 'Nem cavalo aguenta'

O Flamengo parabenizou o ídolo Adriano Imperador, que completa 40 anos de idade nesta quinta-feira, dia 17 de fevereiro. Através de suas redes sociais, o clube impulsionou a hashtag #DidicoDay como forma de homenagem ao ex-atacante revelado pelo clube e campeão brasileiro por lá, em 2009.

A primeira postagem do Flamengo foi a seguinte (brincando com uma famosa frase dita pelo Imperador em suas redes sociais):

- Campeão carioca (2000 e 2001), da Copa dos Campeões (2001) e do Brasileiro (2009) com o Manto, o nosso ídolo Adriano Imperador completa 40 anos hoje.Habib és. Nem cavalo aguenta. Parabéns, craque! Felicidades e SRN! Em seguida, o Fla compartilhou vídeos de gols memoráveis de Adriano na histórica campanha do hexacampeonato brasileiro: Adriano ainda brilhou por Inter de Milão e Seleção Brasileira, além de ter defendido as camisas de Fiorentina (ITA), Parma (ITA), Roma (ITA), São Paulo, Corinthians, Athletico-PR e Miami United (EUA), seu último clube, em 2016.

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Ao longo de duas passagens, Adriano disputou 92 jogos com o Manto Sagrado e marcou 45 gols.