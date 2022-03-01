Flamengo: Gustavo Henrique avança na recuperação e avista possibilidade de voltar diante do Vasco

Além da presença de Isla com o restante dos companheiros nas atividades, outro destaque do treino do Flamengo desta terça-feira, no Ninho do Urubu, foi Gustavo Henrique, que iniciou o processo de transição, com atividades leves com bola no gramado e acompanhado por membros da preparação física. Há possibilidade do zagueiro retornar para o jogo contra o Vasco, no domingo.

Por conta de dores no joelho, o zagueiro não atua desde o dia 13 de fevereiro, quando o Flamengo derrotou o Nova Iguaçu - e ele marcou um gol na goleada por 5 a 0, inclusive. De lá para cá, foi ausência nos últimos quatro jogos, incluindo o da Supercopa do Brasil.

Principal zagueiro artilheiro do elenco, Gustavo Henrique soma três jogos nesta temporada, sendo todos como titular. Thiago Maia, que sofreu um corte profundo na perna e também vem sendo baixa, também pode voltar para o clássico. Rodrigo Caio, por sua vez, seguirá no DM e como desfalque.

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O jogo entre Flamengo e Vasco, uma prévia da possível semifinal, será às 16h deste domingo, no Estádio Nilton Santos (a ser confirmado pela Ferj).