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Flamengo: Gustavo Henrique avança na recuperação e avista possibilidade de voltar diante do Vasco

Zagueiro foi ausência nas últimas quatro partidas do Fla por conta de dores no joelho...
LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2022 às 16:54

Publicado em 01 de Março de 2022 às 16:54

Além da presença de Isla com o restante dos companheiros nas atividades, outro destaque do treino do Flamengo desta terça-feira, no Ninho do Urubu, foi Gustavo Henrique, que iniciou o processo de transição, com atividades leves com bola no gramado e acompanhado por membros da preparação física. Há possibilidade do zagueiro retornar para o jogo contra o Vasco, no domingo.
Por conta de dores no joelho, o zagueiro não atua desde o dia 13 de fevereiro, quando o Flamengo derrotou o Nova Iguaçu - e ele marcou um gol na goleada por 5 a 0, inclusive. De lá para cá, foi ausência nos últimos quatro jogos, incluindo o da Supercopa do Brasil.
Principal zagueiro artilheiro do elenco, Gustavo Henrique soma três jogos nesta temporada, sendo todos como titular. Thiago Maia, que sofreu um corte profundo na perna e também vem sendo baixa, também pode voltar para o clássico. Rodrigo Caio, por sua vez, seguirá no DM e como desfalque.
> Veja e simule a tabela do Cariocão
O jogo entre Flamengo e Vasco, uma prévia da possível semifinal, será às 16h deste domingo, no Estádio Nilton Santos (a ser confirmado pela Ferj).
Crédito: GustavoHenriquechegouaoFlamengoem2020(Foto:PaulaReis/Flamengo

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