Flamengo goleia Vasco na base em jogo com nova briga, e ex-crias do Ninho provocam: 'No futebol não dá'

Na manhã desta quinta-feira, o Flamengo goleou o Vasco por 4 a 1 no Estádio Luso Brasileiro e garantiu vaga na semifinal do Campeonato Carioca Sub-15. No entanto, apesar do placar expressivo, o jogo ficou marcado por uma briga entre jogadores das duas equipes, como pode ser visto na foto acima, depois do apito final. > Defesa do Flamengo ganha novos holofotes contra o Atlético-GO; saiba maisA confusão repercutiu e chegou até ex-crias do Ninho, como os atacantes Yuri César e Rodrigo Muniz. Pelas redes sociais, os dois comentaram a confusão e não perderam a oportunidade de provocar o rival.