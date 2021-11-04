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Flamengo goleia Vasco na base em jogo com nova briga, e ex-crias do Ninho provocam: 'No futebol não dá'

A confusão repercutiu e chegou até os atacantes Yuri César e Rodrigo Muniz; os dois comentaram a confusão e não perderam a oportunidade de provocar o rival...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2021 às 14:40

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 14:40

Crédito: Reprodução / FlaTV
Na manhã desta quinta-feira, o Flamengo goleou o Vasco por 4 a 1 no Estádio Luso Brasileiro e garantiu vaga na semifinal do Campeonato Carioca Sub-15. No entanto, apesar do placar expressivo, o jogo ficou marcado por uma briga entre jogadores das duas equipes, como pode ser visto na foto acima, depois do apito final. > Defesa do Flamengo ganha novos holofotes contra o Atlético-GO; saiba maisA confusão repercutiu e chegou até ex-crias do Ninho, como os atacantes Yuri César e Rodrigo Muniz. Pelas redes sociais, os dois comentaram a confusão e não perderam a oportunidade de provocar o rival.
- Toda vez a mesma coisa, no futebol não dá né "rsrs" - publicou Muniz, que foi completado por Yuri César na sequência:

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