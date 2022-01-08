Flamengo goleia o Floresta e garante vaga na segunda fase da Copinha

O Flamengo está na segunda fase da Copinha. A confirmação da vaga veio na noite deste sábado, quando os Garotos do Ninho derrotaram o Floresta (CE) por 4 a 0 na Arena Barueri, pela segunda rodada da competição. Ryan Luka, Andr, Werton e Pedro Arthur fizeram os gols da vitória rubro-negra.

O Floresta volta a campo na próxima terça-feira, às 19h30, na Arena Barueri, para enfrentar o Forte (ES). Já classificados para a fase mata-mata, Flamengo e Oeste se enfrentam no mesmo local e data, às 21h45, para definir o líder do Grupo 29. Ambas as partidas são válidas pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior.> Veja imagens da chegada de Paulo Sousa, o novo técnico do Flamengo, no RioPRESSÃO RUBRO-NEGRA

Assim como foi diante do Forte (ES), o técnico Fábio Matias mandou a campo uma equipe ofensiva, que foi para cima do Floresta logo no começo. Não por acaso, o Flamengo pressionava a equipe cearense, que só conseguiu chegar ao campo de ataque aos cinco minutos.

Desse modo, após tanto pressionar, os Garotos do Ninho conseguiram tirar o zero do marcador. Aos 12 minutos, Matheus França cruzou para Ryan Luka, que matou no peito e bateu firme para fazer o primeiro do Fla. O zagueiro Léo ainda teve a chance de fazer o corte, mas não conseguiu. NA RAÇA

Após o gol, o Flamengo não mudou a postura e continuou no campo de ataque em busca do segundo gol, o que aconteceu dez minutos depois. Matheus França enfiou para Marcos Paulo pelo lado esquerdo, mas Dudu chegou primeiro e começou a proteger a bola, que sairia em tiro de meta.

Entretanto, o lateral teve raça e conseguiu o cruzamento rasteiro de carrinho e sem cometer falta. Assim, a bola sobrou livre para André, que só teve o trabalho de fazer o segundo gol do Rubro-Negro na partida. Na comemoração, os Garotos do Ninho fizeram uma homenagem ao Dia do Fotógrafo. Veja como foi no vídeo abaixo: FLA VOLTA LIGADO

O Flamengo retornou para o segundo tempo com a mesma intensidade e, logo aos três minutos, ampliou a vantagem. Ryan Luka invadiu a área pelo lado esquerdo e tocou atrás para Marcos Paulo, que finalizou de primeiro. Cauã deu rebote, e a bola sobrou para Werton fazer o terceiro do Flamengo. LEVOU PERIGO

Marcos Paulo, um dos principais nomes do Flamengo dentro de campo, quase fez um golaço do meio da rua. Após cobrança de escanteio na área, a zaga do Floresta fez o corte, mas a bola sobrou para o lateral-esquerdo. Mesmo de longe, o camisa 6 arriscou o chute, que levou perigo à meta de Cauã.PARA FECHAR A GOLEADA

O Flamengo fechou a conta com Pedro Arthur, que entrou na etapa final. Os Garotos do Ninho puxaram contra-ataque após chegada do Floresta, e Mateusão foi acionado pela direita. O atacante, por sua vez, serviu o camisa 18, que limpou a marcação e, de fora da área, finalizou rasteiro e no canto para fazer o quarto gol rubro-negro. FICHA TÉCNICAFloresta (CE) 0 x 4 Flamengo

Data e hora: 08/01/2022, às 19hLocal: Arena Barueri, em Barueri (SP)Árbitro: Matheus Delgado Candançan Assistentes: Alex Alexandrino e Robson Ferreira Oliveira

Cartões amarelos: Willian Wallace e Diogo (FLO) / Igor Jesus, Kayke David e Victor Hugo (FLA)Cartões vermelhos: -Gols: Ryan Luka (0-1) (12'/1ºT), André (0-2) (22'/1ºT), Werton (0-3) (03'/2ºT), Pedro Arthur (0-4) (38'/2ºT)

FLORESTA (Técnico: Daniel Rocha)Cauã; Kayky Batista (Samuel, 11'/2ºT), Léo, Crisderlano e Davi Castro (Lázaro, 29'/2ºT); Dudu, Athyrson (Vitinho, 11'/2ºT) e Rodrigo (Diogo, 29'/2ºT); Adrielson, Iarley (Levi Ribeiro, 29'/2ºT) e Willian Wallace (Maicon Kauã, 41'/1ºT).

FLAMENGO (Técnico: Fábio Matias)Bruno; Wesley (Breno, 17'/2ºT), Kayque Soares, Cleiton (Otávio, 17'/2ºT) e Marcos Paulo; Igor Jesus; Kayke David (Victor Hugo, 31'/2ºT), Matheus França e Werton (Pedro Arthur, 17'/2ºT); Ryan Luka (Mateusão, 26'/2ºT) e André (Petterson, 26'/2ºT).