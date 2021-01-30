Flamengo goleia o Boavista por 10 a 0 na estreia do Carioca Feminino

Não demorou até que o Fla abrisse o placar: aos sete minutos, Raquel aproveitou cruzamento de Ana Clara e emendou de cabeça para o fundo da rede. Aos 11, mais uma chegada do Mais Querido. Flávia ganhou da zagueira e encobriu a goleira adversária com categoria, mas o auxiliar já levantava a bandeirinha indicando o impedimento. Aos 15, Aryane levou perigo pela esquerda, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora.

O 3 a 0 veio aos 27 minutos: Rafa Barros aproveitou falha da defesa do Boavista, dividiu com a goleira e levou a melhor. Já aos 34, veio mais um gol para a Flávia, novamente com belo passe de Ana Carla, e o selo de goleada incontestável na vitória: 4 a 0. Mas ainda viria muito mais pela frente. Apenas um minuto depois, um gol contra ampliou ainda mais o placar já elástico. Antes do fim do primeiro tempo, Raquel e Aryane chegaram cara a cara com a goleira e passaram perto de marcar o sexto.Na etapa complementar, a primeira grande oportunidade do Flamengo veio aos sete minutos em cobrança de escanteio. Era o prenúncio do sexto gol, de Jayanne, que, instantes depois, girou em cima da marcação e finalizou de chapa, no canto esquerdo. Já com enorme vantagem para o Mais Querido, o jogo ficou mais cadenciado. Ainda assim, por volta dos 25 minutos, o Mengão chegou com perigo mais duas vezes, em cobranças de escanteio, e foi parado pela trave e por uma grande defesa da goleira do Boavista. Aos 31, Ana Carla deixou o dela, cortando a zagueira e batendo para o fundo da rede: 7 a 0. Na jogada seguinte, Rafa Barros marcou seu segundo e o oitavo do Flamengo.