Flamengo goleia o Bangu pelo Carioca Feminino em manhã de homenagem à Marília Mendonça

Crédito: Paula Reis / Flamengo

Pela nona rodada do Carioca Feminino, o Flamengo goleou o Bangu por 4 a 0 na manhã deste sábado (6), no CEFAN, em mais uma atuação coletiva de destaque. Os gols da equipe rubro-negra foram marcados por Jayanne, Carlinha, Cida e Dani Ortolan, em manhã marcada por homenagem à cantora Marília Mendonça, que morreu na última sexta após um acidente aéreo. O Fla assumiu provisoriamente a liderança da Taça Guanabara com 25 pontos.

O JOGO

Com um time bastante modificado, o Flamengo começou a partida valorizando a posse de bola no ataque. Aos cinco minutos, o time rubro-negro chegou com perigo pela primeira vez em duas oportunidades. Pimenta e Jayanne acertaram o travessão em lances seguidos.

As Meninas da Gávea pressionavam o adversário em busca do primeiro gol. O Bangu, por sua vez, se fechava todo atrás e tentava sair nos contra-ataques. Aos 20’, Pimentinha deu belo passe para Carlinha, que entrou livre na área e bateu colocado. A bola passou rente à trave. Aos 26’, o Mengão abriu o placar em cobrança de pênalti de Jayanne: 1 a 0.

Aos 37’, o Fla ampliou o marcador. Andressa arriscou o chute de fora da área, Carlinha se jogou na bola e desviou para o fundo da rede: 2 a 0. Fã de Marília Mendonça, comemorou o tento em homenagem (veja na imagem acima).

Na volta para a segunda etapa, as Meninas da Gávea não tiraram o pé e continuaram pressionando o Bangu, que tinha dificuldades para sair do campo de defesa. Não demorou para o Mengão fazer o terceiro. Após escanteio aos oito minutos, Andressa ajeitou para Cida, que completou de primeira para ampliar: 3 a 0.

Na reta final, o técnico Celso Silva realizou diversas alterações e deu rodagem à equipe, que permaneceu com maior posse de bola que o adversário. Aos 47’, Dani Ortolan chutou de fora da área, a bola desviou na zaga e entrou no cantinho esquerdo da goleira, dando números finais ao jogo: 4 a 0 Flamengo.

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