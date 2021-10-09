Flamengo goleia Barcelona por 14 a 0 e mantém 100% de aproveitamento no Cariocão Feminino

O Flamengo goleou o Barcelona por 14 a 0, na manhã deste sábado, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca Feminino, mantendo os 100% de aproveitamento na competição. A equipe dominou a partida do inicio ao fim, como sugere o placar elástico. O primeiro gol da equipe aconteceu aos 10 minutos de jogo, fechando o primeiro tempo em 7 a 0, e dobrando a conta na etapa final.