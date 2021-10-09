Flamengo goleia Barcelona por 14 a 0 e mantém 100% de aproveitamento no Cariocão Feminino

O Flamengo goleou o Barcelona por 14 a 0, na manhã deste sábado, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca Feminino, mantendo os 100% de aproveitamento na competição. A equipe dominou a partida do inicio ao fim, como sugere o placar elástico. O primeiro gol da equipe aconteceu aos 10 minutos de jogo, fechando o primeiro tempo em 7 a 0, e dobrando a conta na etapa final.
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Os gols do Rubro-Negro foram marcados por Pimenta (duas vezes), Darlene (3), Stella, Dani Ortolan, Sorriso, Jayanne (2), Pimentinha (2) e Rafa Barros (2).
A equipe volta a campo na próxima quarta-feira (13) para enfrentar a Cabofriense, às 15h.