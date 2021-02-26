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futebol

Flamengo garante premiação milionária com o Bi do Brasileirão

A derrota para o São Paulo, nesta quinta no Morumbi, não tirou a conquista do Campeonato Brasileiro por parte do Flamengo...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 00:55

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 00:55
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
A derrota para o São Paulo no Morumbi, nesta quinta-feira, não tirou o oitavo título do Campeonato Brasileiro do Flamengo. De quebra, o Rubro-Negro garantiu uma premiação milionária. Pelo primeiro lugar da tabela - posto que alcançou só há duas rodadas do fim -, o clube receberá da CBF R$ 33 milhões.
No orçamento da temporada, feito e aprovado internamente no final de 2019, antes da pandemia do coronavírus, a direção contava com a arrecadação no Brasileirão. A expectativa era de que o time terminasse em primeiro ou segundo lugar. O Internacional, vice-campeão, receberá R$ 31,7 milhões.

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