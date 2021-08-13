Flamengo garante mais R$ 6 milhões em negociação de Marí com Arsenal

Crédito: Divulgação/Arsenal

A saída de Pablo Marí já completou um ano e meio, mas o zagueiro segue dando frutos ao Flamengo. Ao entrar em campo contra o Brentford, nesta sexta-feira, o espanhol chegou a 20 jogos com a camisa do Arsenal, que será obrigado a pagar mais 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,2 milhões na cotação atual) ao clube carioca. A informação foi divulgada inicialmente pelo site "ge".

+ Pedro treina com o elenco e aumenta chance de retorno contra o SportEste cenário pode, inclusive, se repetir nos próximos meses. Quando acertou a transferência de Marí ao Arsenal, o Flamengo incluiu uma cláusula no contrato que prevê o pagamento desta quantia toda vez que o atleta somar dez jogos, até alcançar o valor máximo de 8 milhões de euros.

Até o momento, o clube rubro-negro soma 10 milhões de euros pela venda do zagueiro e pode receber, no total, 16 milhões de euros (cerca de R$ 99 milhões), caso o bônus máximo seja alcançado. Para isso, Pablo Marí teria que disputar mais 60 partidas pelo Arsenal.

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Valores da venda de Marí ao Arsenal:

- 3 milhões de euros em junho de 2020;- 5 milhões de euros em agosto de 2021;- 1 milhão de euros a cada 10 jogos de Marí pelo Arsenal, até alcançar o valor máximo de 8 milhões de euros;- TOTAL: 16 milhões de euros

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