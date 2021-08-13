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futebol

Flamengo garante mais R$ 6 milhões em negociação de Marí com Arsenal

Zagueiro completa 20 jogos pelo clube inglês, e negociação chega ao total de R$ 62 milhões
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Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 20:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 ago 2021 às 20:20
Crédito: Divulgação/Arsenal
A saída de Pablo Marí já completou um ano e meio, mas o zagueiro segue dando frutos ao Flamengo. Ao entrar em campo contra o Brentford, nesta sexta-feira, o espanhol chegou a 20 jogos com a camisa do Arsenal, que será obrigado a pagar mais 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,2 milhões na cotação atual) ao clube carioca. A informação foi divulgada inicialmente pelo site "ge".
+ Pedro treina com o elenco e aumenta chance de retorno contra o SportEste cenário pode, inclusive, se repetir nos próximos meses. Quando acertou a transferência de Marí ao Arsenal, o Flamengo incluiu uma cláusula no contrato que prevê o pagamento desta quantia toda vez que o atleta somar dez jogos, até alcançar o valor máximo de 8 milhões de euros.
Até o momento, o clube rubro-negro soma 10 milhões de euros pela venda do zagueiro e pode receber, no total, 16 milhões de euros (cerca de R$ 99 milhões), caso o bônus máximo seja alcançado. Para isso, Pablo Marí teria que disputar mais 60 partidas pelo Arsenal.
+ Divergência contratual se mantém e coloca em xeque renovação de Arrascaeta com o Flamengo
Valores da venda de Marí ao Arsenal:
- 3 milhões de euros em junho de 2020;- 5 milhões de euros em agosto de 2021;- 1 milhão de euros a cada 10 jogos de Marí pelo Arsenal, até alcançar o valor máximo de 8 milhões de euros;- TOTAL: 16 milhões de euros
+ Fla na cola do G-4: veja a classificação completa do Brasileiro
Com moral com o treinador Mikel Arteta, Pablo Marí inicia a temporada como titular e dá motivos para a diretoria do Flamengo acreditar em mais bônus. Na última temporada, por exemplo, ele sofreu com problemas físicos e atuou em 16 partidas.

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