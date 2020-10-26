Flamengo firma parceria com a PUC-Rio pelo desenvolvimento tecnológico nos Esportes Olímpicos

Crédito: Divulgação/Flamengo

O Flamengo firmou uma parceria com a PUC-Rio e, em colaboração com uma das universidades mais renomadas da América Latina, os Esportes Olímpicos rubro-negros passarão a desenvolver projetos na área de tecnologia e inteligência. Atualmente, a pasta já faz uso de programas e softwares que ajudam a potencializar os resultados esportivos.

- A parceria com a PUC-Rio visa acelerar o desenvolvimento tecnológico dos Esportes Olímpicos do Flamengo, nos propiciando a construção de ferramentas hoje restritas aos times de ponta no mundo. Queremos ser cada vez mais uma referência em termos de inteligência no esporte, pois acreditamos que a influência da tecnologia será grande nos próximos ciclos olímpicos. Estamos muito felizes em ter ao nosso lado uma instituição de pesquisa de excelência como a PUC-Rio - explicou Delano Franco, Vice-Presidente de Esportes Olímpicos do Rubro-Negro.O time de basquete rubro-negro participará do primeiro projeto na parceria com a PUC-Rio. Em fase de desenvolvimento, o BAICA (Basketball Artificial Intelligence Coach Assistant) é um assistente técnico virtual capaz de analisar dados e prover informações em tempo real durante as partidas.

Vice-Reitor de Desenvolvimento da PUC-Rio, o Prof. Sergio Bruni também falou sobre a parceria entre universidade, através do Instituto TECGRAF, e o clube, que assinam um Programa de Cooperação Técnica que tem como objetivo desenvolver pesquisas científicas em Análise de Esportes baseadas em ciência de dados, inteligência artificial e visualização.