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Flamengo firma parceria com a PUC-Rio pelo desenvolvimento tecnológico nos Esportes Olímpicos

Parceria tem como objetivo desenvolver projetos na área de tecnologia e inteligência junto à pasta de Esportes Olímpicos do Rubro-Negro...
LanceNet

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Publicado em 

26 out 2020 às 17:32

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 17:32

Crédito: Divulgação/Flamengo
O Flamengo firmou uma parceria com a PUC-Rio e, em colaboração com uma das universidades mais renomadas da América Latina, os Esportes Olímpicos rubro-negros passarão a desenvolver projetos na área de tecnologia e inteligência. Atualmente, a pasta já faz uso de programas e softwares que ajudam a potencializar os resultados esportivos.
- A parceria com a PUC-Rio visa acelerar o desenvolvimento tecnológico dos Esportes Olímpicos do Flamengo, nos propiciando a construção de ferramentas hoje restritas aos times de ponta no mundo. Queremos ser cada vez mais uma referência em termos de inteligência no esporte, pois acreditamos que a influência da tecnologia será grande nos próximos ciclos olímpicos. Estamos muito felizes em ter ao nosso lado uma instituição de pesquisa de excelência como a PUC-Rio - explicou Delano Franco, Vice-Presidente de Esportes Olímpicos do Rubro-Negro.O time de basquete rubro-negro participará do primeiro projeto na parceria com a PUC-Rio. Em fase de desenvolvimento, o BAICA (Basketball Artificial Intelligence Coach Assistant) é um assistente técnico virtual capaz de analisar dados e prover informações em tempo real durante as partidas.
Vice-Reitor de Desenvolvimento da PUC-Rio, o Prof. Sergio Bruni também falou sobre a parceria entre universidade, através do Instituto TECGRAF, e o clube, que assinam um Programa de Cooperação Técnica que tem como objetivo desenvolver pesquisas científicas em Análise de Esportes baseadas em ciência de dados, inteligência artificial e visualização.
- Nesta primeira etapa contaremos com a colaboração da startup norte-americana Sports Power Al para o desenvolvimento de aplicativos baseados em ciência de dados e inteligência artificial, e iniciaremos as atividades pela modalidade basquete. A cooperação servirá como o embrião para a implementação do Polo de Inovação Tecnológica em Esportes do Vale da Gávea. Estamos muito empolgados com esta parceria e vislumbramos um amplo caminho de cooperação com o Flamengo - comentou Bruni.

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