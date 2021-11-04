Flamengo finaliza preparação para jogo contra o Atlético-GO; atacante trabalha à parte e deve ser é baixa

O Flamengo finalizou a preparação do jogo contra o Atlético-GO, no Ninho do Urubu, na tarde desta quinta-feira. Ainda com o tornozelo esquerdo inchado, o atacante Kenedy não trabalhou ao lado dos companheiros e será baixa nesta sexta. A bola rola às 21h30, no Maracanã, em rodada atrasada do Brasileirão.Por outro lado, Renato Gaúcho contará com o retorno de Bruno Henrique, que cumpriu suspensão automática contra o Athletico, no ataque. Na defesa, as novidades devem ficar por conta de David Luiz - que não atua há mais de um mês - e Rodrigo Caio - que ficou fora das últimas duas partidas do Flamengo.