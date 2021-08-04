Flamengo finaliza preparação para enfrentar o ABC pela Copa do Brasil; veja os relacionados

Com a classificação encaminhada para as oitavas de final da Copa do Brasil, o Flamengo está pronto para enfrentar o ABC, nesta quinta-feira, em Natal. Os atletas rubro-negros que viajarão fizeram o último treino no Ninho do Urubu nesta manhã e embarcam ainda nesta quarta. A partida acontece às 21h30 - e o Flamengo tem grande vantagem por conta da vitória por 6 a 0 no Maracanã.+ Confira os demais confrontos da quarta fase da Copa do Brasil 2021! O clube divulgou os atletas relacionados. O Renato Gaúcho já havia avisado que mandaria uma equipe alternativa para o confronto. Nem mesmo o técnico irá á Natal, e o time será comandado pelo auxiliar técnico Marcelo Salles. Veja a lista! No Rio de Janeiro, Renato Gaúcho trabalhará no Ninho do Urubu, com os principais nomes do elenco, visando a partida contra o Internacional, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro é o quinto colocado.Léo Pereira, Vitinho, Matheuzinho, Michael e Gabriel Batista estão entre os principais nomes que enfrentarão o ABC. Ao todo, são 11 jogadores do time Sub-20 do Fla relacionados para o jogo. A escalação ainda não é conhecida.