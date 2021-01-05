Flamengo finaliza preparação para clássico contra o Fluminense no Brasileirão; veja provável time

A equipe do Flamengo encerrou, nesta terça-feira, a preparação para o clássico contra o Fluminense. A partida, válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcada para esta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, e terá transmissão em Tempo Real do LANCE!.

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