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futebol

Flamengo finaliza preparação para clássico contra o Fluminense no Brasileirão; veja provável time

Partida desta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), é válida pela 28ª rodada da competição...

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 20:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jan 2021 às 20:18
A equipe do Flamengo encerrou, nesta terça-feira, a preparação para o clássico contra o Fluminense. A partida, válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcada para esta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, e terá transmissão em Tempo Real do LANCE!.
+ Sergio Ramos quer ouvir propostas, Papu Gómez pode trocar de clube na Itália… O Dia do Mercado
Para o Fla-Flu, Rogério Ceni não poderá contar com Diego Alves (lesionado) e Vitinho (suspenso pelo terceiro cartão amarelo). Em contrapartida, o técnico terá o reforço de dois jogadores titulares: o lateral-esquerdo Filipe Luis e o atacante Gabigol estão novamente à disposição após cumprirem suspensão contra o Fortaleza.

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