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Flamengo finaliza preparação para a final: Fabrício Bruno não vai a campo e preocupa; Rodinei deve voltar

Rubro-Negro enfrenta o Fluminense às 18h deste sábado, pelo jogo de volta da decisão do Cariocão. Na ida, time de Paulo Sousa foi derrotado por 2 a 0...
LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2022 às 13:55

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 13:55

O Flamengo finalizou a preparação para enfrentar o Fluminense e decidir o Campeonato Carioca, cujo duelo da volta da final do Campeonato Carioca será realizado a partir das 18h deste sábado, no Maracanã. O Flamengo está ciente de que três jogadores, Pablo, Rodrigo Caio e Vitinho, não terão condições de jogo, mas ainda há duas dúvidas: Fabrício Bruno e Rodinei.
Nesta terça pela manhã, Fabrício Bruno não progrediu quanto a dores e realizou apenas atividades na academia do Ninho do Urubu, pois ainda sente algumas dores no pé esquerdo, que o tiraram da reta final do Fla-Flu passado, vencido pelo Tricolor por 2 a 0.
Já Rodinei, assim como na última quinta, treinou sem restrições junto ao grupo e está perto de voltar. Um desconforto muscular na coxa direita o tirou da ida da decisão estadual. O Fla está otimista para contar com o lateral e o zagueiro citado acima, que preocupa mais, no embate de amanhã.
O time de Paulo Sousa precisará vencer por mais de três gols de diferença para ser campeão diretamente. No caso de dois, a final será decidida nos pênaltis. Em tempo: a lista de relacionados só será divulgada neste sábado pela manhã.
Crédito: FabrícioBrunotemótimoiníciodetrajetóriapeloFlamengo(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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