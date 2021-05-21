Flamengo finaliza preparação para a decisão do Carioca; Rodrigo Caio fica à disposição de Rogério Ceni

Está concluída a preparação do Flamengo para a final do Campeonato Carioca. Na tarde desta sexta, Rogério Ceni comandou atividade no Ninho do Urubu que contou com a presença de Rodrigo Caio. Após ser preservado e ficar fora da relação no jogo de quarta, contra a LDU (EQU) pela Libertadores, o zagueiro deve retornar ao time titular e reforçar o questionado sistema defensivo do Fla.

Com Rodrigo Caio e Michael - que já voltou a ser relacionado na quarta - à disposição, os desfalques do Fla no clássico com o Flu, às 21h05 deste sábado, devem ficar por conta de Diego Alves, César, Renê e Thiago Maia, entregues ao departamento médico. O clube ainda não divulgou os jogadores relacionados.Após o empate em 1 a 1 no jogo de ida, no último sábado, Flamengo e Fluminense decidem o título no Maracanã, neste sábado. Quem vencer será o campeão, enquanto uma nova igualdade levará a decisão para os pênaltis.