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Flamengo finaliza preparação para a decisão do Carioca; Rodrigo Caio fica à disposição de Rogério Ceni

Preservado diante da LDU, pela Libertadores, o zagueiro treinou com o grupo nesta sexta-feira e deve ser titular diante do Fluminense, neste sábado, no Maracanã...
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Publicado em 

21 mai 2021 às 18:36

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 18:36

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Está concluída a preparação do Flamengo para a final do Campeonato Carioca. Na tarde desta sexta, Rogério Ceni comandou atividade no Ninho do Urubu que contou com a presença de Rodrigo Caio. Após ser preservado e ficar fora da relação no jogo de quarta, contra a LDU (EQU) pela Libertadores, o zagueiro deve retornar ao time titular e reforçar o questionado sistema defensivo do Fla.
Com Rodrigo Caio e Michael - que já voltou a ser relacionado na quarta - à disposição, os desfalques do Fla no clássico com o Flu, às 21h05 deste sábado, devem ficar por conta de Diego Alves, César, Renê e Thiago Maia, entregues ao departamento médico. O clube ainda não divulgou os jogadores relacionados.Após o empate em 1 a 1 no jogo de ida, no último sábado, Flamengo e Fluminense decidem o título no Maracanã, neste sábado. Quem vencer será o campeão, enquanto uma nova igualdade levará a decisão para os pênaltis.

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