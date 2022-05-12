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Flamengo fica com 16,6% da renda do clássico em Brasília, pouco mais do que as federações do Rio e do DF

A partida contra o Botafogo no Mané Garrincha, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, teve a maior renda de bilheteria do Flamengo na temporada: R$ 4.800.370,00...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 13:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2022 às 13:30
Com o Maracanã fechado para troca do gramado, o Flamengo levou o clássico contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, para Brasília. Os mais de 54 mil torcedores que foram ao Mané Garrincha deram ao clube a maior renda de bilheteria do ano: R$ 4.800.370,00. Porém, o clube da Gávea ficou com apenas 16,6% desse valor, uma vez que o acordo para "vender" mando foi fechado por um cota de R$ 800 mil.+ Joia do Ninho tem início promissor no time principal do FlamengoO total de despesas foi de R$ 2 milhões e 956 mil, sendo a operação do jogo (R$ 1 milhão e 289 mil) a mais relevante. Há de se destacar as taxas pagas às federações do Rio de Janeiro e do Distrito Federal, cada uma no valor de R$ 225 mil. Ainda houve outra despesa de R$ 5 mil com a Federação de Futebol do DF, não detalhada no borderô.
+ Saiba quais times já aderiram à Libra e quem está na espera
A Ferj ainda recebeu uma outra cota no valor de R$ 225 mil, como estabelecido no acordo para levar o clássico para o Mané Garrincha.
Crédito: TorcidadoFlamengolotouoManéGarrinchanoclássicocontraoBotafogo(Foto:PaulaReis/Flamengo

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