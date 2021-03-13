Flamengo Feminino goleia a Portuguesa e é campeão da Taça Guanabara

Com grande atuação e goleada por 6 a 0 sobre a Portuguesa, o time feminino do Flamengo conquistou a Taça Guanabara neste sábado. Com o resultado, o Rubro-Negro terminou o primeiro turno do Carioca no primeiro lugar da classificação geral, garantindo o mando de campo nas fases finais do Estadual.
Rafa Barros (2), Dani Ortolan (3) e Cida marcaram os gols do Flamengo neste sábado, no Estádio da Gávea. Confira a festa das Meninas no vídeo abaixo! Rafa Barros abriu o placar logo ao dois minutos, em finalização que encobriu a goleira rival. Ainda antes do intervalo, a atacante marcou pela segunda vez e Dani Ortolan também fez dois: 4 a 0 para o Flamengo.
Mesmo com o placar resolvido, as Meninas da Gávea seguiram com maior posse de bola e buscando o gol. Aryane e Dani Ortolan fizeram o quinto e o sexto gols do Flamengo, selando o placar.
O time do técnico Celso Silva foi o seguinte: Kaká; Samhia, Renata, Stella (Cida) e Sorriso (Raquel); Lorraynne (Naely), Dedê (Jayanne) e Ana Carla (Bruna Rosa); Lodi, Rafa Barros (Aryane) e Dani Ortolan.