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Flamengo fecha parceria com Vivaz que promete benefícios na compra de casas para sócios do clube

Gerente da empresa comemora acerto: 'Parceria nos canais digitais do clube e a Nação neste momento de crescimento do mercado imobiliário'...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 14:45

LanceNet

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Publicado em 

15 abr 2021 às 14:45
Crédito: Divulgação / CRF
O Flamengo está com novo parceiro. Nesta quinta-feira, horas antes de entrar em campo para enfrentar o Vasco, pelo Campeonato Carioca, o clube anunciou o acordo com a Vivaz, construtora do grupo Cyrela, que terá a sua marca exibida por meio de divulgações nas redes sociais do Rubro-Negro.Além disso, de acordo com nota oficial do Flamengo, "a parceria prevê benefícios exclusivos na compra da casa própria para os sócios-torcedores e toda torcida rubro-negra". Saiba mais aqui.
- Estamos muito felizes com essa parceria. Sabemos a força que tem a marca Flamengo e iniciarmos essa parceria nos canais digitais do clube e a Nação neste momento de crescimento do mercado imobiliário e expansão da nossa marca, é motivo de muito orgulho e planos futuros - afirmou Alain Deveza, gerente de desenvolvimento de produto e marketing da Vivaz.
+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021
Gustavo Oliveira, vice-presidente de comunicação e marketing do Flamengo, deu boas-vindas à Vivaz e falou sobre esse novo modelo de negócios no clube, de usar a força do Flamengo nas redes sociais como um canal de venda para os parceiros.
- Temos a expectativa de muito sucesso para essa parceria e temos certeza de que a Vivaz irá superar todos os seus objetivos. Acreditamos muito no nosso canal de vendas, já que temos mais de 40 milhões de seguidores apaixonados e muito engajados nas nossas redes sociais - disse o dirigente.

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