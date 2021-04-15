Flamengo fecha parceria com Vivaz que promete benefícios na compra de casas para sócios do clube

Crédito: Divulgação / CRF

O Flamengo está com novo parceiro. Nesta quinta-feira, horas antes de entrar em campo para enfrentar o Vasco, pelo Campeonato Carioca, o clube anunciou o acordo com a Vivaz, construtora do grupo Cyrela, que terá a sua marca exibida por meio de divulgações nas redes sociais do Rubro-Negro.Além disso, de acordo com nota oficial do Flamengo, "a parceria prevê benefícios exclusivos na compra da casa própria para os sócios-torcedores e toda torcida rubro-negra". Saiba mais aqui.

- Estamos muito felizes com essa parceria. Sabemos a força que tem a marca Flamengo e iniciarmos essa parceria nos canais digitais do clube e a Nação neste momento de crescimento do mercado imobiliário e expansão da nossa marca, é motivo de muito orgulho e planos futuros - afirmou Alain Deveza, gerente de desenvolvimento de produto e marketing da Vivaz.

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Gustavo Oliveira, vice-presidente de comunicação e marketing do Flamengo, deu boas-vindas à Vivaz e falou sobre esse novo modelo de negócios no clube, de usar a força do Flamengo nas redes sociais como um canal de venda para os parceiros.