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Flamengo fecha parceria com o aplicativo Kwai para a produção de conteúdo exclusivo

Rubro-Negro criou o perfil oficial na rede social de criação de compartilhamento de vídeos curtos e já conta com mais de 900 mil seguidores...
LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2021 às 11:35

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 11:35

Crédito: Paula Reis/Flamengo
A maior torcida de futebol do mundo tem mais um motivo para comemorar: o Flamengo acaba de se juntar ao Kwai, aplicativo de criação e compartilhamento de vídeos curtos, em uma parceria para produção de conteúdo exclusivo. O perfil oficial do clube está no ar e já tem mais de 900 mil seguidores.
+ Flamengo se aproxima do 20º reforço na gestão Landim; relembre a lista!- O Flamengo sempre adotou uma postura de vanguarda em sua história e a nossa Comunicação segue o mesmo princípio. Nosso principal objetivo é levar conteúdos exclusivos e de alta qualidade para os nossos torcedores, em todas as plataformas. Temos certeza de que nosso perfil no Kwai será mais um lugar para batermos recordes de seguidores e engajamento com a Nação Rubro-Negra - disse Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo.
O vídeo de estreia traz uma mensagem do atacante Pedro aos torcedores. É possível ver também parte do elenco do time em diversas situações - de treinos a momentos de descontração, incluindo coreografias.
+ Fla na cola do líder: simule as rodadas finais do Brasileirão
Para comemorar, o Kwai criou uma campanha especial dedicada aos fãs: o Desafio de Dança Flamengo. Usuários e torcedores serão convidados a postarem seus vídeos com a música "O Flamengo Chegou" e com as hashtags #FlamengoChegou e #FlamengoNoKwai.
Conteúdo de qualidade
A entrada do time para a comunidade do Kwai é o primeiro passo para agregar conteúdo de qualidade à plataforma. Por outro lado, o Flamengo tem a oportunidade de atingir não só os torcedores, mas também diferentes tipos de audiência, conquistando ainda mais pessoas e extrapolando fronteiras - o Kwai tem alcance nacional, chegando a milhões de usuários diários.
- Esse é um passo importante em nossa estratégia. O Kwai é para todos e isso significa atrair também marcas e instituições que fomentem a integração entre usuários por meio de conteúdos próprios. O futebol é uma paixão nacional por aqui e queremos oferecer ao nosso público um conteúdo esportivo de qualidade. O Flamengo é a primeira de muitas parcerias que queremos desenvolver e que não ficará apenas no futebol - afirma Mariana Sensini, diretora do Kwai no Brasil.
Para conferir o perfil do clube no app, clique aqui.

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