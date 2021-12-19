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futebol

Flamengo fecha novo patrocínio de quase R$ 50 milhões

'Pixbet' substituirá o espaço (omoplata) que vinha sendo ocupado pela 'Sportsbet.io' ...
LanceNet

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Publicado em 

19 dez 2021 às 14:48

Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 14:48

O Flamengo tem um patrocínio novo para a temporada 2022. A empresa de apostas "Pixbet" passará a estampar o espaço na omoplata do uniforme do clube, cujo contrato irá até dezembro de 2023 e renderá, no total, R$ 48 milhões - a ser pago em quatro partes ao longo do período. A informação inicial é do canal "Paparazzo Rubro-Negro" e foi confirmada pelo LANCE!. Cabe destacar que o Conselho Deliberativo do Flamengo, em caráter de urgência, votará o novo contrato de patrocínio do clube nos próximos dias.
A "Pixbet", que já patrocina outros clubes no Brasil, como Vasco e Cruzeiro, substituirá o espaço que vinha sendo ocupado pela "Sportsbet.io", cujo valor anual era de R$ 12 milhões, ou seja, metade da quantia a ser embolsada com o atual parceiro em uma temporada.
Crédito: RodolfoLandimfoireeleitoparaserpresidentenopróximotriênio(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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