Flamengo fecha novo patrocínio de quase R$ 50 milhões

O Flamengo tem um patrocínio novo para a temporada 2022. A empresa de apostas "Pixbet" passará a estampar o espaço na omoplata do uniforme do clube, cujo contrato irá até dezembro de 2023 e renderá, no total, R$ 48 milhões - a ser pago em quatro partes ao longo do período. A informação inicial é do canal "Paparazzo Rubro-Negro" e foi confirmada pelo LANCE!. Cabe destacar que o Conselho Deliberativo do Flamengo, em caráter de urgência, votará o novo contrato de patrocínio do clube nos próximos dias.