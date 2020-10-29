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Flamengo fecha maratona de outubro com 85% de aproveitamento e invicto

Pelo Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, o time de Domènec Torrent disputou nove partidas: foram sete vitórias e dois empates do Rubro-Negro...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 13:25

LanceNet

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Publicado em 

29 out 2020 às 13:25
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Foram nove jogos em 24 dias, e o Flamengo saiu com 85% de aproveitamento, Invicto e fortalecido da maratona que foi disputado no mês de outubro. Antes da sequência de partidas, Domènec Torrent classificou o cenário como uma "autêntica loucura". Passado o período, o Flamengo segue na cola do líder do Brasileirão - empatado em pontos -, classificou-se para as oitavas de final da Libertadores e está em vantagem por uma vaga nas quartas da Copa do Brasil.
Além dos resultados obtidos, o técnico espanhol viu sua equipe manter um bom desempenho durante este período. A oscilação aconteceu, com o time apresentando um melhor nível, na maior parte das vezes, após o intervalo. Levando o cenário de desgaste e muitos desfalques, é visto como algo natural.Confira a maratona disputada pelo Flamengo em outubro:
9 jogos - 7 vitórias e 2 empates22 gols marcados e 8 gols sofridos85,1% de aproveitamento dos pontos em disputa​4/10 - BrasileirãoFlamengo 3x1 Athletico
7/10 - BrasileirãoFlamengo 3x0 Sport
10/10 - BrasileirãoVasco 1x2 Flamengo
13/10 - BrasileirãoFlamengo 2x1 Goiás
15/10 - BrasileirãoFlamengo 1x1 Red Bull Bragantino
18/10 - BrasileirãoCorinthians 1x5 Flamengo
21/10 - Fase de grupo da LibertadoresFlamengo 3x1 Junior Barranquilla
25/10 - BrasileirãoInternacional 2x2 Flamengo
28/10 - Oitavas de final Copa do BrasilAthletico 0x1 Flamengo

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