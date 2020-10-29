Flamengo fecha maratona de outubro com 85% de aproveitamento e invicto

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Foram nove jogos em 24 dias, e o Flamengo saiu com 85% de aproveitamento, Invicto e fortalecido da maratona que foi disputado no mês de outubro. Antes da sequência de partidas, Domènec Torrent classificou o cenário como uma "autêntica loucura". Passado o período, o Flamengo segue na cola do líder do Brasileirão - empatado em pontos -, classificou-se para as oitavas de final da Libertadores e está em vantagem por uma vaga nas quartas da Copa do Brasil.

Além dos resultados obtidos, o técnico espanhol viu sua equipe manter um bom desempenho durante este período. A oscilação aconteceu, com o time apresentando um melhor nível, na maior parte das vezes, após o intervalo. Levando o cenário de desgaste e muitos desfalques, é visto como algo natural.Confira a maratona disputada pelo Flamengo em outubro:

9 jogos - 7 vitórias e 2 empates22 gols marcados e 8 gols sofridos85,1% de aproveitamento dos pontos em disputa​4/10 - BrasileirãoFlamengo 3x1 Athletico

7/10 - BrasileirãoFlamengo 3x0 Sport

10/10 - BrasileirãoVasco 1x2 Flamengo

13/10 - BrasileirãoFlamengo 2x1 Goiás

15/10 - BrasileirãoFlamengo 1x1 Red Bull Bragantino

18/10 - BrasileirãoCorinthians 1x5 Flamengo

21/10 - Fase de grupo da LibertadoresFlamengo 3x1 Junior Barranquilla

25/10 - BrasileirãoInternacional 2x2 Flamengo