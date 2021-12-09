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Flamengo fecha Campeonato Brasileiro com atletas do 'time ideal' disputando, em média, 19 rodadas

Rubro-Negro sofreu com ausências dos principais nomes do elenco ao longo da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2021 às 16:10

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 16:10

Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. O Flamengo teve poucas vezes o time ideal à disposição na atual temporada - tanto que, nesta quinta, ao encerrar a participação do Brasileirão, os nomes citados acima terão disputado, em média, apenas 19 rodadas do campeonato.Os problemas relacionados às condições físicas dos atletas foram muitos. As lesões musculares, então, não "pouparam" quase ninguém desta lista dos 11 jogadores que, em tese, compunham o time ideal do Flamengo para o fim de 2021. Até por isso, os questionamentos sobre o trabalho dos profissionais que integram o departamento médico e de fisiologia do Flamengo são grandes.
Contudo, as frequentes convocações para as seleções sul-americanas também causaram grande prejuízo ao time neste sentido, com Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa ficaram fora de diversos jogos durante as Datas Fifa.Entre esses jogadores, que mais desfalcou o Flamengo ao longo do Brasileirão foi o uruguaio Arrascaeta - que, por duas vezes, retornou da Celeste com problemas físicos. O meia disputou apenas 14 de 38 rodadas do campeonato. O lateral-direito chileno Isla ficou bem próximo, com 15 atuações no torneio.
Vale destacar que, entre os 11 titulares citados, dois chegaram no segundo semestre, com o Brasileirão já em andamento: David Luiz e Andreas Pereira. Mesmo assim, o zagueiro, com uma lesão muscular, ficou afastado por mais de um mês. Confira o número de jogos realizados por cada um desses jogadores!
Com o segundo lugar da classificação do Brasileiro assegurado, o Flamengo antecipou o período de férias dos principais atletas. Por isso, Maurício Souza comandará uma equipe formada por garotos do Ninho contra o Atlético-GO.Diego Alves (G) - 26 jogosIsla (LD) - 15 jogosRodrigo Caio (Z) - 19 jogosDavid Luiz (Z) - 7 jogosFilipe Luís (LE) - 22 jogosWillian Arão (V) - 30 jogosAndreas Pereira (M) - 18 jogosEverton Ribeiro (M) - 22 jogosArrascaeta (M) - 14 jogosBruno Henrique (A) - 24 jogosGabriel Barbosa (A)- 18 jogos
Crédito: OelencodoFlamengoposadonoMaracanã:timesofreucomlesõeseconvocações(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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