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Flamengo explica baixa de Isla contra o Resende, diz ter acreditado na 'boa fé' do atleta e informa que o multará

Mais cedo, o Flamengo havia revelado que Isla foi desfalque, pois se apresentou com quadro viral; nesta noite, o clube deu mais explicações detalhes...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 00:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2022 às 00:15
Neste domingo, o Flamengo voltou a explicar a ausência de Isla na partida contra o Resende, válida pela nona rodada do Cariocão. Com mais detalhes, o clube explicou a situação, destacou que multará o atleta e garantiu que o lateral esclarecerá os relatos que foram repassados ao Departamento Médico nesta manhã. O posicionamento do clube vem logo após o jogador publicar uma foto e vídeo aproveitando uma festa.> ATUAÇÕES: Arrascaeta e Rodinei são os destaques positivos do FlamengoENTENDA O CASO
Mais cedo, após revelar a lista de relacionados para enfrentar o Resende, o Flamengo havia informado que Isla se apresentou com quadro viral e, por isso, foi vetado pelo DM.
Agora, de noite, o Flamengo revelou que, na apresentação, Isla relatou "diversos sintomas que o impossibilitava de ir para o jogo". Consequentemente, como explicou o Rubro-Negro, ele foi retirado da relação, reavaliado, medicado e direcionado para exercícios leves.
Em nota, o Fla destacou que "além de toda preocupação e de acreditar na boa-fé do atleta, o clube também realizou teste de covid-19, com resultado negativo". Assim, na próxima terça-feira, data da reapresentação, Isla será advertido, multado e terá que esclarecer os relatos repassados ao DM.
Neste domingo (27), Isla se apresentou e relatou diversos sintomas que o impossibilitava de ir para o jogo. Foi retirado da relação, reavaliado, medicado e direcionado para exercícios leves.
Além de toda preocupação e de acreditar na boa-fé do atleta, o Clube também realizou teste de covid-19, com resultado negativo.
Na próxima terça-feira (1), o atleta será devidamente advertido, multado e terá que esclarecer os relatos repassados ao Departamento Médico.
Crédito: IslaélateraldoFlamengo(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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