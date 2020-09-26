Flamengo está otimista para contar com sete 'reforços' contra o Del Valle; veja o que falta para avançar

Crédito: Divulgação/Flamengo

O Flamengo vive dias de apreensão e imbróglios, tendo recebido duas negativas em meio a um surto de Covid-19, que infectou 16 atletas do elenco - além de membros dos departamentos de futebol, médico e dirigentes. As rejeições vieram de CBF e Conmebol, sendo esta última negando o pedido de mais dez inscrições visando os dois próximos jogos da Libertadores.A maior preocupação do Flamengo atualmente, embora tenha recorrido até ao STJD para adiar a partida deste domingo, contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, é quanto à próxima quarta (30). E esta data pode assegurar uma vaga antecipada às oitavas ou até transformar o cenário em um drama.

DE OLHO EM PRECEDENTE...

Há otimismo internamente por conta do seguinte precedente na Libertadores: a Conmebol autorizou o Boca Juniors a enfrentar o Libertad com jogadores infectados pelo novo coronavírus, alegando que os atletas tinham sido infectados, à época, há mais de dez dias e, por isso, não transmitiriam a doença. E os sete primeiros infectados da delegação do Fla que esteve recentemente no Equador chegarão na próxima semana, para enfrentar o Independiente Del Valle, após 11 dias do teste positivo. São eles: Mauricio Isla, Filipe Luís, Diego Ribas, Michael, Vitinho e Bruno Henrique e Matheuzinho.

O LANCE! apurou que todos os citados acima estão assintomáticos, o que tende a garantir a presença deles no Maracanã. Além disso, Gabigol, dúvida para domingo, também é esperado para quarta (caso não haja um novo contratempo físico neste ínterim, obviamente). Diego Alves e Pedro Rocha, que se recuperam de lesão como o camisa 9, são outras possibilidades, porém remotas.

Já os ausentes garantidos, todos por conta dos mais recentes positivos para Covid-19, são: Gabriel Batista, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Matheus Thuler, Léo Pereira, Renê, Arão e Everton Ribeiro e João Gomes. E ainda tiveram os casos de Gabriel Noga, Rodrigo Muniz e Pepê, confirmados na última noite e naturais baixas.

Em suma, o cenário atual é: há apenas dez nomes garantidos para quarta (João Lucas, Ramon, Natan, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, Guilherme Bala, Pedro, Lázaro e Lincoln), sendo apenas um zagueiro: o jovem Natan. É essencial, esportivamente, que o clube consiga escalar os sete citados anteriormente.