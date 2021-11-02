  • Flamengo está escalado para visitar o Athletico pelo Brasileiro; veja o time e onde assistir
futebol

Flamengo está escalado para visitar o Athletico pelo Brasileiro; veja o time e onde assistir

Time de Renato Gaúcho reencontra o Furacão nesta terça-feira, às 16h, na Arena...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 nov 2021 às 15:06

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 15:06

Crédito: CESAR OLMEDO / POOL / AFP
O Flamengo já sabe com que time irá enfrentar o Athletico-PR nesta terça-feira, às 16h, pela 4ª rodada (atrasada) do Campeonato Brasileiro. Com sete desfalques para o duelo a ser realizado em breve na Arena da Baixada, o time de Renato Gaúcho terá Vitinho como a principal novidade para a tarde hoje. Dessa forma, para seguir na briga pelo título brasileiro, o Flamengo vai a campo com: Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ramon; Willian Arão, Vitinho, Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Michael e Gabigol. No banco, o Flamengo, que reencontra o Furacão seis depois depois de ser eliminado pelos paranaenses nas semifinais da Copa do Brasil, terá as seguintes opções: Gabriel Batista, Hugo Souza, Matheuzinho, Rodinei, Bruno Viana, Renê, Thiago Maia, Piris da Motta, João Gomes, Kenedy e Vitor Gabriel.> Veja e simule a tabela do Brasileirão
FICHA TÉCNICAATHLETICO-PR X FLAMENGO - 4ª RODADA DO BRASILEIRO
Data e horário: 2/11/2021, às 16hEstádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (Fifa/BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)Onde assistir: TV Globo e Tempo Real do LANCE!

