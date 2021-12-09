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Flamengo está escalado para o último jogo do Brasileirão; veja o time titular e onde assistir

Como boa parte do elenco principal recebeu férias antecipadas, Maurício Souza mandou a campo um time formado, principalmente, por jogadores formados na base do Fla...
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Publicado em 

09 dez 2021 às 20:24

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 20:24

O Flamengo está definido para enfrentar o Atlético-GO nesta quinta-feira, às 21h30, no Estádio Antônio Accioly, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como boa parte do elenco principal recebeu férias antecipadas, Maurício Souza mandou a campo um time formado, principalmente, por jogadores formados na base do Fla.> Flamengo vê urgência para não ficar refém de Jorge Jesus; saiba maisDessa forma, o Flamengo está definido com: Hugo Souza; Wesley, Gabriel Noga, Bruno Viana, Léo Pereira e Renê; Piris da Motta, João Gomes e Lázaro; André Luiz e Vitor Gabriel.
> Confira a tabela do Brasileirão
VEJA A FICHA TÉCNICAAtlético-GO x Flamengo​Data/Hora: 09/12, às 21h30Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)Quarto árbitro: Breno Vieira Souza (GO)Árbitro de vídeo: Heber Roberto Lopes (SC)Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!
Crédito: JoãoGomes,àesquerda,eLázaro,àdireita,serãotitularesnestanoite(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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