Flamengo está escalado para o último jogo do Brasileirão; veja o time titular e onde assistir

O Flamengo está definido para enfrentar o Atlético-GO nesta quinta-feira, às 21h30, no Estádio Antônio Accioly, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como boa parte do elenco principal recebeu férias antecipadas, Maurício Souza mandou a campo um time formado, principalmente, por jogadores formados na base do Fla.> Flamengo vê urgência para não ficar refém de Jorge Jesus; saiba maisDessa forma, o Flamengo está definido com: Hugo Souza; Wesley, Gabriel Noga, Bruno Viana, Léo Pereira e Renê; Piris da Motta, João Gomes e Lázaro; André Luiz e Vitor Gabriel.