Flamengo está escalado para o Fla-Flu com duas mudanças em relação à rodada passada; confira

O Flamengo já está escalado para o jogo contra o Fluminense, em clássico a ser disputado de forma inédita na Neo Química Arena (casa do Corinthians), pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 16h deste domingo. Rogério Ceni promoveu duas mudanças em relação à rodada passada; são elas: o avanço de Willian Arão para o meio, promovendo a entrada de Gustavo Henrique na zaga, e a já esperada volta de Diego Alves à meta rubro-negra. Arão atuará no meio por conta da ausência de Diego Ribas, que teve lesão constatada no joelho e tornozelo e, já em fisioterapia, deve para por cerca de três semanas. Já Diego Alves volta ao gol depois de ser poupado no último jogo - vitória contra o Cuiabá, fora de casa.
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Com o camisa 1 como capitão, o Flamengo vai a campo com: Diego Alves; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio e Filipe Luís; João Gomes, Willian Arão, Vitinho e Michael; Bruno Henrique e Pedro.
No banco, Ceni terá as seguintes opções: Gabriel Batista, Hugo Souza, Rodinei, Bruno Viana, Léo Pereira, Renê, Ramon, Hugo Moura, Thiago Maia, Max, Ryan Luka e Muniz.