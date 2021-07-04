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Flamengo está escalado para o Fla-Flu com duas mudanças em relação à rodada passada; confira

Arquirrivais se enfrentam na Neo Química Arena às 16h deste domingo, em clássico válido pela 9ª rodada do Brasileiro
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Publicado em 04 de Julho de 2021 às 14:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jul 2021 às 14:56
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo já está escalado para o jogo contra o Fluminense, em clássico a ser disputado de forma inédita na Neo Química Arena (casa do Corinthians), pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 16h deste domingo. Rogério Ceni promoveu duas mudanças em relação à rodada passada; são elas: o avanço de Willian Arão para o meio, promovendo a entrada de Gustavo Henrique na zaga, e a já esperada volta de Diego Alves à meta rubro-negra. Arão atuará no meio por conta da ausência de Diego Ribas, que teve lesão constatada no joelho e tornozelo e, já em fisioterapia, deve para por cerca de três semanas. Já Diego Alves volta ao gol depois de ser poupado no último jogo - vitória contra o Cuiabá, fora de casa.
+ Veja a tabela completa do Brasileirão
Com o camisa 1 como capitão, o Flamengo vai a campo com: Diego Alves; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio e Filipe Luís; João Gomes, Willian Arão, Vitinho e Michael; Bruno Henrique e Pedro.
No banco, Ceni terá as seguintes opções: Gabriel Batista, Hugo Souza, Rodinei, Bruno Viana, Léo Pereira, Renê, Ramon, Hugo Moura, Thiago Maia, Max, Ryan Luka e Muniz.

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