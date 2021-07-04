Flamengo está escalado para o Fla-Flu com duas mudanças em relação à rodada passada; confira

O Flamengo já está escalado para o jogo contra o Fluminense, em clássico a ser disputado de forma inédita na Neo Química Arena (casa do Corinthians), pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 16h deste domingo. Rogério Ceni promoveu duas mudanças em relação à rodada passada; são elas: o avanço de Willian Arão para o meio, promovendo a entrada de Gustavo Henrique na zaga, e a já esperada volta de Diego Alves à meta rubro-negra. Arão atuará no meio por conta da ausência de Diego Ribas, que teve lesão constatada no joelho e tornozelo e, já em fisioterapia, deve para por cerca de três semanas. Já Diego Alves volta ao gol depois de ser poupado no último jogo - vitória contra o Cuiabá, fora de casa.