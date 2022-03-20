Flamengo está escalado para enfrentar o Vasco; veja o time titular e onde assistir

A vitória na ida por 1 a 0 deixa o Flamengo com uma vantagem ainda superior nas semifinais do Carioca. E, para este domingo, no confronto a iniciar às 16h, no Maracanã, o clube já está escalado para enfrentar o Vasco. O grande destaque fica por conta da escolha por Lázaro para a vaga de Bruno Henrique, lesionado. Pedro também é titular.

O Flamengo vai a campo com: Hugo; Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Rodinei, Willian Arão, Gomes, Lázaro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.

Já para o banco de reservas, Paulo Sousa escolheu os seguintes jogadores para ter como opção: Diego Alves, Isla, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Renê, Andreas Pereira, Thiago Maia, Diego, Everton Ribeiro, Marinho e Vitinho.

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Para avançar à final do Cariocão, por ter tido a melhor campanha na Taça Guanabara, o Flamengo pode até perder por um gol de diferença. O LANCE! acompanha o clássico em Tempo Real.

FICHA TÉCNICAFlamengo x Vasco - Volta da semifinal do CariocaData e horário: 20/03/2022, às 16h (de Brasília)Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Rafael Martins de SáAssistentes: Daniel do Espírito Santo Parro e Carlos Alves de Lima FilhoVAR: Carlos Eduardo Nunes BragaOnde assistir: Record TV, Cariocão Play, Fla TV+, Eleven Sports, OneFootball, perfis no Twitch e Youtube e Tempo Real do LANCE!