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futebol

Flamengo está escalado para enfrentar o Talleres; veja o time e onde assistir

Rubro-Negro visita o Talleres nesta quarta-feira, às 19h, pelo Grupo H da Libertadores
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Publicado em 04 de Maio de 2022 às 18:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2022 às 18:01
O Flamengo está definido para entrar em campo diante do Talleres-ARG, nesta quarta-feira, às 19h. Para o jogo a ser realizado em Córdoba, na Argentina, e válido pela quarta rodada do Grupo H da Libertadores, Paulo Sousa escalou uma formação inédita no sistema defensivo: David Luiz e Pablo atuarão juntos pela primeira vez. A escalação do Flamengo é composta por: Santos; Pablo, David Luiz e Filipe Luis; Isla, Willian Arão, João Gomes, Arrascaeta, Everton Ribeiro (C) e Bruno Henrique; Gabigol.
Já no banco, o Mister terá as seguintes opções: Diego Alves, Hugo, Rodinei, Cleiton, Ayrton Lucas, Andreas Pereira, Thiago Maia, Diego Ribas, Lázaro, Victor Hugo e Pedro.
> Fla 100%! Veja a tabela da Libertadores
SITUAÇÃO NA TABELA
O Flamengo pode alcançar um feito histórico diante do Talleres: pela primeira vez, o clube pode alcançar quatro vitórias consecutivas nas quatro primeiras rodadas da fase de grupos de uma mesma edição edição do torneio.
Neste momento, o Fla está com nove pontos, com 100% de aproveitamento, enquanto o Talleres, na vice-liderança, está com seis.FICHA TÉCNICATalleres-ARG x Flamengo - 4ª rodada do Grupo H da LibertadoresData e horário: 04/05/2022, às 19h (de Brasília)Local: Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba (ARG)Árbitro: Eber Aquino (PAR)Assistentes: Milcides Saldivar (PAR) e Roberto Cañete (PAR)Onde assistir: ESPN, Conmebol TV, FlaTV e tempo real do LANCE!.
Crédito: DavidLuizePabloiniciarãoumapartidajuntospelaprimeiravez(Foto:MarceloCortes/CRF

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