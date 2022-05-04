Flamengo está escalado para enfrentar o Talleres; veja o time e onde assistir

O Flamengo está definido para entrar em campo diante do Talleres-ARG, nesta quarta-feira, às 19h. Para o jogo a ser realizado em Córdoba, na Argentina, e válido pela quarta rodada do Grupo H da Libertadores, Paulo Sousa escalou uma formação inédita no sistema defensivo: David Luiz e Pablo atuarão juntos pela primeira vez. A escalação do Flamengo é composta por: Santos; Pablo, David Luiz e Filipe Luis; Isla, Willian Arão, João Gomes, Arrascaeta, Everton Ribeiro (C) e Bruno Henrique; Gabigol.

Já no banco, o Mister terá as seguintes opções: Diego Alves, Hugo, Rodinei, Cleiton, Ayrton Lucas, Andreas Pereira, Thiago Maia, Diego Ribas, Lázaro, Victor Hugo e Pedro.

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SITUAÇÃO NA TABELA

O Flamengo pode alcançar um feito histórico diante do Talleres: pela primeira vez, o clube pode alcançar quatro vitórias consecutivas nas quatro primeiras rodadas da fase de grupos de uma mesma edição edição do torneio.

Neste momento, o Fla está com nove pontos, com 100% de aproveitamento, enquanto o Talleres, na vice-liderança, está com seis.FICHA TÉCNICATalleres-ARG x Flamengo - 4ª rodada do Grupo H da LibertadoresData e horário: 04/05/2022, às 19h (de Brasília)Local: Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba (ARG)Árbitro: Eber Aquino (PAR)Assistentes: Milcides Saldivar (PAR) e Roberto Cañete (PAR)Onde assistir: ESPN, Conmebol TV, FlaTV e tempo real do LANCE!.