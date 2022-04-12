Flamengo está escalado para enfrentar o Talleres na Libertadores; veja o time e onde assistir

O Flamengo atuará na primeira partida pela Libertadores-2022 em casa nesta terça-feira, em duelo diante do Talleres, a partir das 21h30 (de Brasília). Para o confronto no Maracanã, o técnico Paulo Sousa já definiu os 11 titulares, e o clube carioca anunciou a escalação há pouco.O Flamengo vai a campo: Santos; Willian Arão, David Luiz e Filipe Luís; Matheuzinho, João Gomes, Thiago Maia e Everton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.
No banco de reservas, o Mister terá as seguintes opções ao longo do jogo: Hugo, Diego Alves, Isla, Rodinei, Léo Pereira, Cleiton, Andreas, Diego, Matheus França, Lázaro, Pedro e Marinho.
FICHA TÉCNICAFlamengo x Talleres-ARG - 1ª rodada do Grupo H da LibertadoresData e horário: 12/04/2022, às 21h30 (de Brasília)Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)Onde assistir: SBT, ESPN e Conmebol TV.