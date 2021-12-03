Flamengo está escalado para enfrentar o Sport; veja o time titular e onde assistir

O Flamengo está escalado para enfrentar o Sport nesta sexta-feira, às 20h, na Arena Pernambuco, em partida válida pela 35ª rodada do Brasileirão. Com dez desfalques para o jogo (saiba quais são), o técnico interino Maurício Souza precisou mandar a campo uma equipe modificada. > Renato Gaúcho se pronuncia pela primeira vez após saída do FlamengoDessa forma, o Flamengo vai a campo com: Hugo; Matheuzinho, Rodrigo Caio, David Luiz e Renê; Thiago Maia, Diego, Vitinho e Michael; Bruno Henrique e Pedro.