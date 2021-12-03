Flamengo está escalado para enfrentar o Sport; veja o time titular e onde assistir

O Flamengo está escalado para enfrentar o Sport nesta sexta-feira, às 20h, na Arena Pernambuco, em partida válida pela 35ª rodada do Brasileirão. Com dez desfalques para o jogo (saiba quais são), o técnico interino Maurício Souza precisou mandar a campo uma equipe modificada. > Renato Gaúcho se pronuncia pela primeira vez após saída do FlamengoDessa forma, o Flamengo vai a campo com: Hugo; Matheuzinho, Rodrigo Caio, David Luiz e Renê; Thiago Maia, Diego, Vitinho e Michael; Bruno Henrique e Pedro.
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VEJA A FICHA TÉCNICASport x FlamengoData/Hora: 03/12, às 20hLocal: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)Quarto árbitro: Tiago Nascimento dos Santos (PE)Árbitro de vídeo: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!