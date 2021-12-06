Flamengo está escalado para enfrentar o Santos; confira a escalação e onde assistir o jogo!

O Flamengo está definido para enfrentar o Santos, nesta noite, no Maracanã. O técnico Maurício Souza, que tem uma série de baixas outra vez, definiu o time sem surpresas, com o retorno de Gabriel Barbosa ao ataque. O camisa 9 atuará ao lado de Pedro, uma vez que Bruno Henrique é um dos atletas fora do jogo. O time é o seguinte: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, David Luiz e Rodinei; João Gomes, Andreas Pereiras, Everton Ribeiro e Vitinho; Gabi e PedroA lista de desfalques do Flamengo para o confronto desta noite é longa: Diego Ribas, Thiago Maia (gripe), Bruno Henrique, Michael, Diego Alves, Filipe Luís, Rodrigo Caio, Willian Arão, Isla e Arrascaeta (lesionados) estão fora da partida.