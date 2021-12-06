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Flamengo está escalado para enfrentar o Santos; confira a escalação e onde assistir o jogo!

Equipes se enfrentam no Maracanã, às 20h, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2021 às 18:48

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 18:48

O Flamengo está definido para enfrentar o Santos, nesta noite, no Maracanã. O técnico Maurício Souza, que tem uma série de baixas outra vez, definiu o time sem surpresas, com o retorno de Gabriel Barbosa ao ataque. O camisa 9 atuará ao lado de Pedro, uma vez que Bruno Henrique é um dos atletas fora do jogo. O time é o seguinte: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, David Luiz e Rodinei; João Gomes, Andreas Pereiras, Everton Ribeiro e Vitinho; Gabi e PedroA lista de desfalques do Flamengo para o confronto desta noite é longa: Diego Ribas, Thiago Maia (gripe), Bruno Henrique, Michael, Diego Alves, Filipe Luís, Rodrigo Caio, Willian Arão, Isla e Arrascaeta (lesionados) estão fora da partida.
A partida tem transmissão do Premiere e tempo real do LANCE!. Acompanhe!
Crédito: GabigolvoltaaotimetitulardoFlamengoapósdesfalcarequipecontraoSport(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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