Flamengo está escalado para enfrentar o Grêmio; veja o time titular e onde assistir

O Flamengo está escalado para enfrentar o Grêmio nesta terça-feira, na Arena do Grêmio, às 21h, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Como este é o último compromisso do Rubro-Negro antes da final da Libertadores, que será disputada no sábado, Renato escalou um time composto por reservas. > Ao LANCE!, Zico fala sobre título do Flamengo na Libertadores de 1981Dessa forma, o Flamengo vai a campo com: Hugo; Rodinei, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Renê; João Gomes, Thiago Maia, Diego e Kenedy; Vitinho e Vitor Gabriel.