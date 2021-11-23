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Flamengo está escalado para enfrentar o Grêmio; veja o time titular e onde assistir

Como este é o último compromisso do Flamengo antes da final Libertadores, que será disputada no sábado, Renato escalou um time composto por reservas...
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Publicado em 

23 nov 2021 às 20:01

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 20:01

O Flamengo está escalado para enfrentar o Grêmio nesta terça-feira, na Arena do Grêmio, às 21h, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Como este é o último compromisso do Rubro-Negro antes da final da Libertadores, que será disputada no sábado, Renato escalou um time composto por reservas. > Ao LANCE!, Zico fala sobre título do Flamengo na Libertadores de 1981Dessa forma, o Flamengo vai a campo com: Hugo; Rodinei, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Renê; João Gomes, Thiago Maia, Diego e Kenedy; Vitinho e Vitor Gabriel.
> Confira e simule a tabela do Brasileirão
VEJA A FICHA TÉCNICA DO JOGO
Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)Data e hora: 23 de novembro de 2021, às 21hÁrbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa/SC)Assistentes: Kleber Lucio Gil (Fifa/SC) e Alex dos Santos (SC)Árbitro de vídeo: Rodrigo Dalonso Ferreira (Fifa/SC)Onde assistir: Premiere e Tempo Real do LANCE!
Crédito: Rodineiseráotitulardalateral-direitadoFlamengonestanoite(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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