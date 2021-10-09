Flamengo está escalado para enfrentar o Fortaleza pelo Brasileirão; veja o time titular e onde assistir

O Flamengo está escalado para enfrentar o Fortaleza neste sábado, às 19h, na Arena Castelão, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. As principais novidade é a volta de Filipe Luís, desfalque contra o Red Bull Bragantino. Já Diego Alves e Bruno Henrique não ficam nem no banco. > Fla acertou a renovação da Geração 85; veja a situação contratual do elenco - Diego Alves foi retirado da relação do jogo após trauma no pé direito no treino de sexta - informou o Flamengo neste fim de tarde, complementando:
- Bruno Henrique apresentou dores na coxa esquerda após o último jogo e iniciou tratamento com a delegação. O atacante realizará exame na segunda-feira.
Dessa forma, o Flamengo está escalado com: Gabriel Batista; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia, Andreas Pereira e Vitinho; Michael e Pedro.
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FICHA TÉCNICAFortaleza x Flamengo Data e horário: 09/10/2021, às 19hLocal: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Fernanda Nândrea Gomes Antunes (FIFA-MG)VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA/MG)Onde assistir: Premiere e tempo real pelo LANCE!