Flamengo está escalado para enfrentar o Fortaleza pelo Brasileirão; veja o time titular e onde assistir

O Flamengo está escalado para enfrentar o Fortaleza neste sábado, às 19h, na Arena Castelão, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. As principais novidade é a volta de Filipe Luís, desfalque contra o Red Bull Bragantino. Já Diego Alves e Bruno Henrique não ficam nem no banco. > Fla acertou a renovação da Geração 85; veja a situação contratual do elenco - Diego Alves foi retirado da relação do jogo após trauma no pé direito no treino de sexta - informou o Flamengo neste fim de tarde, complementando: