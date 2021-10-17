Flamengo está escalado para enfrentar o Cuiabá; veja o time titular e onde assistir

O Flamengo está escalado para enfrentar o Cuiabá neste domingo, às 20h30, no Maracanã, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. As novidades são os retornos de Gabi e Everton Ribeiro, que estavam com a Seleção Brasileira, e Bruno Viana, que ganha oportunidade no lugar de Rodrigo Caio, que não foi relacionado. > Em grande fase, Diego Alves chega a 200 jogos no Flamengo; veja números!Dessa forma, Renato Gaúcho definiu o Flamengo com: Diego Alves; Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia, Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Michael e Gabigol.VEJA A FICHA TÉCNICAFlamengo x Cuiabá