Flamengo está escalado para enfrentar o Cuiabá; veja o time titular e onde assistir

O Flamengo está escalado para enfrentar o Cuiabá neste domingo, às 20h30, no Maracanã, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. As novidades são os retornos de Gabi e Everton Ribeiro, que estavam com a Seleção Brasileira, e Bruno Viana, que ganha oportunidade no lugar de Rodrigo Caio, que não foi relacionado. > Em grande fase, Diego Alves chega a 200 jogos no Flamengo; veja números!Dessa forma, Renato Gaúcho definiu o Flamengo com: Diego Alves; Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia, Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Michael e Gabigol.VEJA A FICHA TÉCNICAFlamengo x Cuiabá
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Data e horário: 17/10/2021, às 20h30Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA/SP)Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA/SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA/SP)Quarto árbitro: Rafael Martins de Sá (RJ)VAR: Rodolpho Toski Marques (FIFA/PR)Onde assistir: Premiere, SporTV e tempo real pelo LANCE!