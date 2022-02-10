Flamengo está escalado para enfrentar o Audax; veja o time titular e onde assistir ao jogo do Cariocão

O Flamengo está escalado para enfrentar o Audax Rio, nesta quinta-feira, no Estádio Raulino de Oliveira, , às 19h, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. O técnico Paulo Sousa manteve Hugo Souza no gol, apesar do retorno de Diego Alves, e promoveu mais novidades na escalação inicial. Acompanhe a transmissão da partida, em tempo real, clicando aqui!> Fla acerta ao pagar 10,5 milhões de euros para ficar com Andreas? Vote!Dessa forma, Paulo Sousa definiu o Flamengo com: Hugo; Isla, Léo Pereira e Filipe Luis; Matheuzinho, Andreas Pereira, Thiago Maia, Arrascaeta e Lázaro; Gabi e Pedro.