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Flamengo está escalado para enfrentar o Audax; veja o time titular e onde assistir ao jogo do Cariocão

No Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, bola rola às 19h pela Taça Guanabara...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 17:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 17:57
O Flamengo está escalado para enfrentar o Audax Rio, nesta quinta-feira, no Estádio Raulino de Oliveira, , às 19h, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. O técnico Paulo Sousa manteve Hugo Souza no gol, apesar do retorno de Diego Alves, e promoveu mais novidades na escalação inicial. Acompanhe a transmissão da partida, em tempo real, clicando aqui!> Fla acerta ao pagar 10,5 milhões de euros para ficar com Andreas? Vote!Dessa forma, Paulo Sousa definiu o Flamengo com: Hugo; Isla, Léo Pereira e Filipe Luis; Matheuzinho, Andreas Pereira, Thiago Maia, Arrascaeta e Lázaro; Gabi e Pedro.
> Veja e simule a tabela do Cariocão
MAIS INFORMAÇÕES DA PARTIDA:
Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)Data e hora: 10 de fevereiro de 2022, às 19hÁrbitro: Rafael Martins de SáAssistentes: Lilian da Silva Fernandes Bruno e Thayse Marques Fonseca​Onde assistir: Cariocão Play, FlaTV+ e Tempo Real do LANCE!
Crédito: PauloSousapromoveunovasmudançasnoFlamengodiantedoAudax(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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