Flamengo está escalado para enfrentar o Atlético-GO; veja o time titular e onde assistir

O Flamengo está escalado para enfrentar o Atlético-GO nesta sexta-feira, às 21h30, no Maracanã, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. As principais novidades são as voltas de David Luiz, recuperado de lesão no adutor da coxa esquerda, e Rodrigo Caio, recuperado de dores no joelho direito. Além deles, Bruno Henrique também está de volta após cumprir suspensão automática contra o Furacão.> LANCE! mostra o que ficar de olho no Flamengo contra o Atlético-GODessa forma, o Flamengo vai a campo com: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Ramon; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Michael; Bruno Henrique e Gabigol.