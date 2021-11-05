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Flamengo está escalado para enfrentar o Atlético-GO; veja o time titular e onde assistir

As principais novidades são as voltas de David Luiz, recuperado de lesão no adutor da coxa esquerda, e Rodrigo Caio, recuperado de dores no joelho direito...
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Publicado em 

05 nov 2021 às 20:10

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 20:10

Crédito: Staff Images/Conmebol
O Flamengo está escalado para enfrentar o Atlético-GO nesta sexta-feira, às 21h30, no Maracanã, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. As principais novidades são as voltas de David Luiz, recuperado de lesão no adutor da coxa esquerda, e Rodrigo Caio, recuperado de dores no joelho direito. Além deles, Bruno Henrique também está de volta após cumprir suspensão automática contra o Furacão.> LANCE! mostra o que ficar de olho no Flamengo contra o Atlético-GODessa forma, o Flamengo vai a campo com: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Ramon; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Michael; Bruno Henrique e Gabigol.
VEJA A FICHA TÉCNICA DO JOGOFlamengo x Atlético-GO - 19ª rodada do Brasileirão
> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
Data e horário: 05/11/2021, às 21h30 (de Brasília)Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR)Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa/PR) e Rafael Trombeta (PR)VAR: Rafael Traci (Fifa/SC)Onde assistir: Premiere e Tempo Real do LANCE!

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