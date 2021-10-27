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Flamengo está escalado para enfrentar o Athletico-PR; veja o time titular e onde assistir

As novidades são as voltas de Gabigol e Bruno Henrique, que se recuperaram de lesão; além deles, Diego ganhou oportunidade no time titular...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 20:28

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2021 às 20:28
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo está escalado para enfrentar o Athetico-PR nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil. As novidades são as voltas de Gabigol e Bruno Henrique, que se recuperaram de lesão. Além deles, Diego ganhou oportunidade no time titular e inicia o confronto no lugar de Thiago Maia. > Lembre os jogadores do Flamengo campões na final da Copa do Brasil 2013Dessa forma, o Flamengo vai a campo com: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.> Veja e simule a tabela do Brasileirão
VEJA A FICHA TÉCNICA DA PARTIDAFlamengo x Athletico-PR
Data e horário: 27/10/2021, às 21h30Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa/GO) e Bruno Raphael Pires (Fifa/GO)VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)Onde assistir: TV Globo, SporTV e tempo real do LANCE!

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