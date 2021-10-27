Flamengo está escalado para enfrentar o Athletico-PR; veja o time titular e onde assistir

O Flamengo está escalado para enfrentar o Athetico-PR nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil. As novidades são as voltas de Gabigol e Bruno Henrique, que se recuperaram de lesão. Além deles, Diego ganhou oportunidade no time titular e inicia o confronto no lugar de Thiago Maia. > Lembre os jogadores do Flamengo campões na final da Copa do Brasil 2013Dessa forma, o Flamengo vai a campo com: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.> Veja e simule a tabela do Brasileirão