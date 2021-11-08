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Flamengo está escalado para enfrentar a Chapecoense; veja o time titular e onde assistir

As principais novidades são as entradas de Gabriel Batista, Bruno Viana e João Gomes, que substituem Diego Alves, David Luiz e Andreas Pereira, respectivamente...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2021 às 19:04

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 19:04

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo está escalado para enfrentar a Chapecoense nesta segunda-feira, às 20h, na Arena Condá, em partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão. As principais novidades são as entradas de Gabriel Batista, Bruno Viana e João Gomes, que substituem Diego Alves, David Luiz e Andreas Pereira, respectivamente. > Gabigol pode repetir sequência recorde e viver noite histórica em ChapecóO goleiro ficou de fora porque apresentou desgaste físico acentuado. Já o zagueiro segue a programação de retorno gradual estabelecida pelo Departamento Médico.
No meio, Andreas Pereira recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Atlético-GO e, assim, cumpre suspensão automático nesta noite. O substituto natural, Thiago Maia, sofreu uma pancada no quadril e no pé esquerdo no último jogo - diante do Dragão - e não se recuperou a tempo das dores.
Dessa forma, o Flamengo vai a campo com: Gabriel Batista; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Bruno Viana e Ramon; Willian Arão, João Gomes, Everton Ribeiro, Michael, Bruno Henrique e Gabigol.
> Simule a tabela do Brasileirão
VEJA A FICHA TÉCNICAChapecoense x Flamengo - 30ª rodada do Brasileirão
Data e horário: 08/11/2021, às 20h (de Brasília)Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC)Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)Assistentes: Esdras de Lima Albuquerque (AL) e Brigida Cirilo Ferreira (Fifa/AL)VAR: Jose Claudio Rocha Filho (VAR-Fifa/SP)Onde assistir: Premiere e Tempo Real do LANCE!

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