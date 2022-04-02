Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Flamengo está escalado para a finalíssima do Carioca; veja o time e onde assistir
futebol

Flamengo está escalado para a finalíssima do Carioca; veja o time e onde assistir

Rubro-Negro enfrenta o Fluminense às 18h deste sábado, pelo jogo de volta da decisão do Cariocão. Na ida, time de Paulo Sousa foi derrotado por 2 a 0
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 abr 2022 às 14:00

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 14:00

Em desvantagem, o Flamengo está escalado para enfrentar o Fluminense neste sábado, a partir das 18h, no Maracanã, pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca. Paulo Sousa optou por Andreas Pereira, no meio de campo , e Rodinei e Lázaro como alas. Confira a escalação completa abaixo!O Flamengo vai a campo com: Hugo Souza; Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Rodinei, João Gomes, Andreas Pereira e Lázaro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.
Já no banco de reservas, Paulo Sousa terá as seguintes opções para o decorrer da decisão: Diego Alves, Isla, Matheuzinho, Gustavo Henrique,, Léo Pereira, Willian Arão, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Diego, Matheus França, Marinho e Pedro.
> GALERIA: Flamengo chega a 25 reforços na Era Landim; relembre a lista​Derrotado por 2 a 0 na ida, o time de Paulo Sousa precisará vencer por mais de três gols de diferença para ser campeão diretamente. No caso de dois, a finalíssima será decidida nos pênaltis.
FICHA TÉCNICAFluminense x Flamengo - Jogo de volta da final do CariocaData/Hora: 02/04/2022, às 18h (de Brasília)Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Bruno Arleu de AraújoAssistentes: Daniel do Espírito Santo Parro e Carlos Henrique Alves de Lima FilhoVAR: Carlos Eduardo Nunes BragaOnde assistir: Record TV, canais da Twitch, pay-per-view e tempo real do LANCE!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados