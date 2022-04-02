Flamengo está escalado para a finalíssima do Carioca; veja o time e onde assistir

Em desvantagem, o Flamengo está escalado para enfrentar o Fluminense neste sábado, a partir das 18h, no Maracanã, pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca. Paulo Sousa optou por Andreas Pereira, no meio de campo , e Rodinei e Lázaro como alas. Confira a escalação completa abaixo!O Flamengo vai a campo com: Hugo Souza; Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Rodinei, João Gomes, Andreas Pereira e Lázaro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

Já no banco de reservas, Paulo Sousa terá as seguintes opções para o decorrer da decisão: Diego Alves, Isla, Matheuzinho, Gustavo Henrique,, Léo Pereira, Willian Arão, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Diego, Matheus França, Marinho e Pedro.

> GALERIA: Flamengo chega a 25 reforços na Era Landim; relembre a lista​Derrotado por 2 a 0 na ida, o time de Paulo Sousa precisará vencer por mais de três gols de diferença para ser campeão diretamente. No caso de dois, a finalíssima será decidida nos pênaltis.