Flamengo escalado sem surpresas para a decisão contra o São Paulo

A partir das 21h30, a bola rola no Morumbi para a partida entre Flamengo e São Paulo, pela 38ª rodada do Brasileirão. Dependendo de uma vitória para conquistar o Octa, o Rubro-Negro está escalado para o duelo sem surpresas por Rogério Ceni, que busca seu primeiro título do torneio como treinador.Nesta quinta-feira histórica, os onze titulares do Flamengo são os seguintes: Hugo Souza; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Gerson, Diego Ribas, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.