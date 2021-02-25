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Flamengo escalado sem surpresas para a decisão contra o São Paulo

Rubro-Negro está definido para a partida contra o São Paulo, no Morumbi, nesta quinta...
LanceNet

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Publicado em 

25 fev 2021 às 20:37

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 20:37

Crédito: O técnico Rogério Ceni pode conquistar novo título no Morumbi, agora pelo São Paulo (F: Alexandre Vidal / Flamengo
A partir das 21h30, a bola rola no Morumbi para a partida entre Flamengo e São Paulo, pela 38ª rodada do Brasileirão. Dependendo de uma vitória para conquistar o Octa, o Rubro-Negro está escalado para o duelo sem surpresas por Rogério Ceni, que busca seu primeiro título do torneio como treinador.Nesta quinta-feira histórica, os onze titulares do Flamengo são os seguintes: Hugo Souza; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Gerson, Diego Ribas, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.
Acompanhe a transmissão em tempo real da decisão pelo site do LANCE!!

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