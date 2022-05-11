Flamengo escalado para enfrentar o Altos, pela Copa do Brasil; saiba onde assistir

Para confirmar a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Flamengo enfrenta o Altos-PI, a partir das 19h30, e Paulo Sousa mandará a campo uma equipe alternativa e com novidades a campo. A principal delas é a presença de Rodrigo Caio, que fará sua estreia na temporada, recuperado da cirurgia e da lesão no joelho direito.Assim, o Flamengo está escalado com: Hugo Souza; Rodinei, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Marcos Paulo; Thiago Maia, João Gomes e Diego; Lázaro, Marinho e Gabigol.Veja as imagens do elenco do Flamengo com a nova camisa de treino!A transmissão da partida terá imagens exclusiva da Amazon Prime, serviço de streaming por assinatura. O LANCE! faz a cobertura do jogo em tempo real. A bola rola para Flamengo e Altos-PI às 19h30.Santos, Diego Alves, Fabrício Bruno, Gustavo Henrique, Filipe Luís, Matheus França e Vitinho, lesionados e/ou em recuperação, são os desfalques do Flamengo para o confronto no Raulino de Oliveira.