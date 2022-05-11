Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Flamengo escalado para enfrentar o Altos, pela Copa do Brasil; saiba onde assistir

Em vantagem pela vitória por 2 a 1 no jogo de ida, em Teresina, o Flamengo recebe o Altos nesta quarta, às 19h30, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda...

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 18:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2022 às 18:30
Para confirmar a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Flamengo enfrenta o Altos-PI, a partir das 19h30, e Paulo Sousa mandará a campo uma equipe alternativa e com novidades a campo. A principal delas é a presença de Rodrigo Caio, que fará sua estreia na temporada, recuperado da cirurgia e da lesão no joelho direito.Assim, o Flamengo está escalado com: Hugo Souza; Rodinei, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Marcos Paulo; Thiago Maia, João Gomes e Diego; Lázaro, Marinho e Gabigol.Veja as imagens do elenco do Flamengo com a nova camisa de treino!A transmissão da partida terá imagens exclusiva da Amazon Prime, serviço de streaming por assinatura. O LANCE! faz a cobertura do jogo em tempo real. A bola rola para Flamengo e Altos-PI às 19h30.Santos, Diego Alves, Fabrício Bruno, Gustavo Henrique, Filipe Luís, Matheus França e Vitinho, lesionados e/ou em recuperação, são os desfalques do Flamengo para o confronto no Raulino de Oliveira.
Crédito: RodrigoCaioestáescaladoentreostitularesdoFlamengo(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salões autorais ganham força no mercado de serviços de beleza
Imagem de destaque
4 receitas com mandioca para um almoço saudável e prático
Motociclista e passageira ficam feridos após colisão com vaca em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados