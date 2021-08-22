Flamengo escalado com Vitinho e Michael para enfrentar o Ceará; saiba o time e onde assistir

O Flamengo enfrenta o Ceará neste domingo, a partir das 16h no Castelão, e o Renato Gaúcho apostou em João Gomes, Vitinho e Michael entre os titulares. O Rubro-Negro viajou para Fortaleza com nove desfalques ao todo - confira aqui -, mas vai em busca dos três pontos para, enfim, entrar no G4 do Brasileirão.
O Flamengo entrará em campo com: Diego Alves, Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes, Diego, Everton Ribeiro e Vitinho; Michael e Gabigol.
A partida deste domingo tem transmissão da TV Globo, Premiere e tempo real do LANCE; Acompanhe todas as informações e lances da partida clicando aqui!