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futebol

Flamengo escalado com Vitinho e Michael para enfrentar o Ceará; saiba o time e onde assistir

Ceará recebe o Flamengo no Castelão, às 16h, pela 17ª rodada do Brasileirão...

Publicado em 22 de Agosto de 2021 às 15:04

LanceNet

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Publicado em 

22 ago 2021 às 15:04
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo enfrenta o Ceará neste domingo, a partir das 16h no Castelão, e o Renato Gaúcho apostou em João Gomes, Vitinho e Michael entre os titulares. O Rubro-Negro viajou para Fortaleza com nove desfalques ao todo - confira aqui -, mas vai em busca dos três pontos para, enfim, entrar no G4 do Brasileirão.
O Flamengo entrará em campo com: Diego Alves, Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes, Diego, Everton Ribeiro e Vitinho; Michael e Gabigol.
A partida deste domingo tem transmissão da TV Globo, Premiere e tempo real do LANCE; Acompanhe todas as informações e lances da partida clicando aqui!

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