Flamengo envia contraproposta a clube dos EUA interessado em Lincoln

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A diretoria do Flamengo enviou uma contraproposta ao FC Cincinnati, dos Estados Unidos, e, agora, aguarda uma resposta do clube da Major League Soccer, que mostrou interesse no atacante Lincoln e iniciou os contatos com o clube da Gávea. A informação foi inicialmente publicada pelo "Globoesporte".

Segundo a publicação, a diretoria do Flamengo deseja que o empréstimo de Lincoln seja até julho de 2021 com obrigação de compra desde que o atacante atinja critérios determinados em contrato, como número mínimo de jogos.Formado nas divisões de base do Rubro-Negro, Lincoln tem contrato válido até dezembro de 2023. Na equipe profissional do Flamengo desde 2017, o centroavante já disputou 64 partidas e marcou oito gols pelo Rubro-Negro.