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futebol

Flamengo envia contraproposta a clube dos EUA interessado em Lincoln

Clube da Gávea aguarda desfecho da negociação pelo atacante de 20 anos, que perdeu espaço no elenco profissional nas últimas semanas...

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 13:18

LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2021 às 13:18
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A diretoria do Flamengo enviou uma contraproposta ao FC Cincinnati, dos Estados Unidos, e, agora, aguarda uma resposta do clube da Major League Soccer, que mostrou interesse no atacante Lincoln e iniciou os contatos com o clube da Gávea. A informação foi inicialmente publicada pelo "Globoesporte".
Segundo a publicação, a diretoria do Flamengo deseja que o empréstimo de Lincoln seja até julho de 2021 com obrigação de compra desde que o atacante atinja critérios determinados em contrato, como número mínimo de jogos.Formado nas divisões de base do Rubro-Negro, Lincoln tem contrato válido até dezembro de 2023. Na equipe profissional do Flamengo desde 2017, o centroavante já disputou 64 partidas e marcou oito gols pelo Rubro-Negro.
Lincoln perdeu espaço no elenco profissional nas últimas semanas de 2020, inclusive sendo determinado pelo departamento de futebol que o atleta treinasse com a equipe Sub-20 dias antes de completar a idade limite do time do técnico Mauricio Souza. Hoje, o atleta não faz parte dos planos do clube.

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